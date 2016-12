Ο Τυνήσιος ύποπτος Άνις Άμρι για την επίθεση με φορτηγό σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου σκοτώθηκε τα ξημερώματα στο Μιλάνο κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία. Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Μινίτι σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άντρας που σκοτώθηκε είναι ο Άνις Άμρι, προσθέτοντας πως έχει ταυτοποιηθεί μέσω των αποτυπωμάτων του.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Μινίτι δήλωσε ότι η αστυνομία αντέδρασε σκοτώνοντας τον Άμρι την περασμένη νύχτα, λίγο μετά τις 3, έξω από το Μιλάνο.

«Μίλησα προσωπικά με τον αστυνομικό Κρίστιαν Μόριο, που τραυματίσθηκε, και τον ευχαρίστησα για τον επαγγελματισμό του». «Η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και τις επόμενες ημέρες θα τον επισκεφθώ στο νοσοκομείο», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Χάρη στην ενέργειά του, οι Ιταλοί θα μπορέσουν να περάσουν πιο ήσυχα Χριστούγεννα», τόνισε ο Μινίτι ευχαριστώντας όλα τα σώματα ασφαλείας, «για τα οποία η Ιταλία πρέπει να είναι υπερήφανη».

Η επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών δείχνει ότι το σύστημα, στο σύνολό του, είναι αποτελεσματικό.

