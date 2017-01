Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας General Motors Co, σε βάρος της οποίας απείλησε να επιβάλει «έναν βαρύ τελωνειακό δασμό» καθώς κατασκευάζει ορισμένα από τα οχήματα Chevrolet Cruze στο Μεξικό και τα πουλάει στις ΗΠΑ.

«Η General Motors παραδίδει μοντέλα Chevy Cruze που κατασκευάστηκαν στο Μεξικό σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, χωρίς να πληρώνει δασμούς. Κατασκεύασέ τα στις ΗΠΑ ή πλήρωσε έναν βαρύ τελωνειακό δασμό!» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε ο μεγιστάνας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017