O Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Toyota με επιβολή τελωνειακών δασμών εάν προχωρήσει στα σχέδιά της για την κατασκευή ενός εργοστασίου στο Μεξικό με στόχο την παραγωγή οχημάτων που προορίζονται για την αγορά των ΗΠΑ.

«ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ! Κατασκευάστε εργοστάσια στις ΗΠΑ ειδάλλως πληρώστε μεγάλους τελωνειακούς δασμούς» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter ο εκλεγμένος πρόεδρος κι αφού είχε διατυπώσει παρόμοιες απειλές την Τρίτη εναντίον της αμερικανικής General Motors.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017