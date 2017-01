Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικής εμπλοκής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στο Σικάγο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έκρηξη της βίας που μαστίζει την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, στην περίπτωση που οι τοπικοί αξιωματούχοι δε λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.



Σε ανάρτησή του στο Twitter, απείλησε το Σικάγο με τη λήψη σοβαρών μέτρων στην περίπτωση “που δε ληφθούν μέτρα ώστε να εξαλειφθεί το τρομερό “μακελειό” που βρίσκεται σε εξέλιξη,” έγραψε ο ίδιος.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017