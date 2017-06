Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ για «δειλία» επειδή διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης σημειώσεις που αφορούσαν τα όσα συζητούσαν μεταξύ τους στις συναντήσεις τους.

«Πιστεύω ότι οι διαρροές του Τζέιμς Κόμεϊ θα είναι πολύ πιο σημαντικές απ’ όσο θα πίστευε κανείς. Παντελώς παράνομες; Πολύ «δειλό»» έγραψε ο Τραμπ σε ένα μήνυμά του στο Twitter που θα μπορούσε να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017