Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν ήδη συρρεύσει στην Ουάσιγκτον, όπου από χθες είναι στραμμένα τα μάτια της διεθνούς κοινότητας υπό τη σκιά του προβληματισμού που προκαλεί η ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ και επίσημα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την αρχή έκανε το Σίδνεϊ στην Αυστραλία όπου πάνω από 3.000 διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, φώναζαν συνθήματα κατά του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία, σε δεκάδες ευρωπαϊκές πόλεις και στην Ελλάδα.

Στην Ουάσιγκτον, χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά των ΗΠΑ –στη συντριπτική πλειονότητά τους γυναίκες- φορώντας ροζ σκουφάκια συνεχίζουν να διαμαρτύρονται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το πλήθος δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και το μισό εκατομμύριο.

Οι οργανωτές υπολογίζουν ότι θα γίνουν άλλες 300 πορείες σε πόλεις των ΗΠΑ, όπως στη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη, το Λος Άντζελες και το Σιάτλ αλλά και πέρα από τα αμερικανικά σύνορα.

«Θέλω να προστατεύσω τα δικαιώματά μας και να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι διαδηλώνουν μαζί, είναι ισχυροί», είπε η Τρίσα Νόρμαν, 72 ετών, που έφτασε στην Ουάσινγκτον από τη Βόρεια Καρολίνα.

Νωρίς το πρωί, οι συρμοί του μετρό της πρωτεύουσας ήταν γεμάτοι με γυναίκες που φορούσαν το σύμβολο της κινητοποίησής, το λεγόμενο «pussyhat», ένα ροζ σκουφάκι με αυτιά γάτας. Στα αγγλικά η λέξη pussy σημαίνει τη γάτα αλλά και το αιδοίο. Αυτή τη λέξη είχε χρησιμοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα παλαιότερο βίντεο, κομπάζοντας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες.

"Fired up, ready to go": Participants in Women's March on Washington display signs as they file down Metro escalator https://t.co/nUo6MDKiOl pic.twitter.com/Xh1ZdV38sU

— ABC News Politics (@ABCPolitics) January 21, 2017