Στο πλαίσιο της έκθεσης «Ένα σημείο στο κέντρο», η οποία συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης του μουσείου, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00, η παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Παπαδημητρίου με τίτλο “Αγριμικά: Why Look At Animals?”.



Αγριμικά είναι η ελληνική λέξη για τα ζώα που δε μπορούν να εξημερωθούν. Αλεπούδες, κουνέλια, αγριογούρουνα. Αγριμικά αποκαλούσαν και τους αρχηγούς της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα προκαλεί πολλές ανησυχίες που κυμαίνονται από την πολιτική και την ιστορία την οικονομία και τις παραδόσεις, την ηθική και την αισθητική, τον φόβο του ξένου και του ακατανόητου. Είναι ένα όχημα η σκέψη αυτή, για μια σύγχρονη αλληγορία του θηρίου που ανθίσταται να γίνει ιδιοκτησία μας. Why Look At Animals? (Αγριμικά. Γιατί να κοιτάξουμε τα ζώα;) της Μαρίας Παπαδημητρίου.



Το βιβλίο υπήρξε βασικό τμήμα της Ελληνικής εκπροσώπησης στη 55η μπιενάλε της Βενετίας και αποτελεί μια πολυδιάστατη μελέτη των Αγριμικών που εκτείνεται από την αλληγορία στην ιστορία και από την ηθική στην αισθητική.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο-μάθημα μέσα στο χώρο της έκθεσης «Ένα σημείο στο κέντρο» σε φοιτητές του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και ανοιχτή ξενάγηση στο κοινό από τον επιμελητή της έκθεσης κ. Αλέξιο Παπαζαχαρία.

Η Μαρία Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Ζει και εργάζεται στον Βόλο και στην Αθήνα. Είναι γνωστή ως καλλιτέχνης για την ικανότητά της να δημιουργεί καλλιτεχνικά πρότζεκτ και δραστηριότητες συλλογικού χαρακτήρα τα οποία αναδεικνύουν την σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και την κοινωνική

πραγματικότητα. Μεγάλο κομμάτι της δουλειάς της έχει αναπτυχθεί χάρη στη συνεργασία της με άλλους καλλιτέχνες. Ο συνεχής τετραετής διάλογός της με τον Martin Kippenberger την κατέστησε υπεύθυνη για την πραγματοποίηση του MOMAS, στο νησί της Σύρου. Η Μαρία Παπαδημητρίου είναι Καθηγήτρια Τέχνης και Περιβάλλοντος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και ιδρύτρια του Τ.Α.Μ.Α (Temporary Autonomous Museum for All) το 1998. Το 2003 κέρδισε το βραβείο σύχρονης τέχνης του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ.

Είσοδος ελεύθερη.