Το 8ο Διεθνές Ταυτόχρονο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους μ ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε έντεκα πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό στις 13 και 14 Οκτωβρίου.

Φέτος, η διοργάνωση ενισχύοντας το διεθνές της στοιχείο, εκτός της προβολής των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό αποφάσισε να εισάγει φρέσκο διεθνές “μικρό” κινηματογράφο. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι οι μικρές αυτές δομικές αλλαγές αποτελούν μόνο την αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος που θα αλλάξει τα κινηματογραφικά δεδομένα της χώρας το επόμενο διάστημα.

Ο διαγωνισμός των δεκαπέντε ελληνικών ταινιών, ο βασικός κορμός της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου ταυτόχρονα στις έντεκα πόλεις που συμμετέχουν φέτος στο δίκτυο του φεστιβάλ. Η διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η πρώτη ημέρα θα λήξει μετά την ταυτόχρονη ψηφοφορία του κοινού. Η “αγαπημένη” ταινία του κοινού μαζί με τα βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου α’ γυναικείας και α’ ανδρικής ερμηνείας θα ανακοινωθούν την Κυριακή σε μια διαδραστική τελετή απονομής με ζωντανή αναμετάδοση από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και συνδέσεις με όλες τις πόλεις του δικτύου του IMMF2018.

Επίσης, τη δεύτερη ημέρα στο διεθνές μέρος του φεστιβάλ θα γίνει η προβολή δώδεκα ταινιών μικρού μήκους από τη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία και την Αίγυπτο, οι οποίες θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια του ειδικού αφιερώματος για το περιβάλλον με τίτλο “ το Micro μ Ντύνεται Πράσινο” κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα γίνουν ειδικές προβολές και ομιλίες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και πρόσβαση για ΑμεA.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

INFO

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

19:00- 23:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

23:00-24:00 Ψηφοφορία Κοινού

Τιμές εισιτηρίων : 7 € – 6 € Προπώληση

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

16:00-18:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΡΟΣ

Τιμές εισιτηρίων: 5 € -3 € Προπώληση

18:00-19:00 Αφιέρωμα στο Περιβάλλον (Κινηματογραφικό)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

19:30 – 22:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (με δελτίο εισόδου)

* Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν διήμερο εισιτήριο σε ειδική τιμή.

** Σε ορισμένες πόλεις ενδέχεται να διατεθούν εισιτήρια σε χαμηλότερη τιμή.

*** Η είσοδος στην τελετή απονομής θα γίνει είτε με πρόσκληση ή με δωρεάν δελτία εισόδου που θα διατίθενται απο το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη το Σάββατο με αγορά οποιουδήποτε εισιτηρίου και σειρά προτεραιότητας.

Χώροι Φεστιβάλ

Αθήνα: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος

Θεσσαλονίκη, Θέατρο Αθήναιον,Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 35

Ρόδος*: Δημοτικό Θέατρο Ρόδου, Ιερού Λόχου 4, Ρόδος

Χανιά: Studio OXO NOU, Αγ. Κυριακής 29

Ηράκλειο:13/10 Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου,

Λεωφόρος Πλαστήρα 10

14/10 Κ. Χ. Ι. Α&Μ Καλοκαιρινού, Μονής Αγκαράθου 9

Ξάνθη: Λαογραφικό Μουσείο Φ.Ε.Ξ, Αντίκα 7

Πάτρα: 13/10 Κινηματογράφος Πάνθεον, Λ. Γούναρη 34

14/10 +δετήρας Πολυχώρος, Αλ. Υψηλάντου 146

Τρίπολη Cine Ville: 28ης Οκτωβρίου 56 & Δημητρακοπούλου 30

Παρίσι*: Instituto Cervantes, 7 rue Quentin Bauchart

Αλεξάνδρεια: Institut français d’Egypte à Alexandrie, 30 rue Nabi Daniel

Κοπεγχάγη*: Kulturhuset Indre ByCharlotte Ammundsens Plads 3

*Στις πόλεις αυτές θα πραγματοποιηθεί μόνο το διαγωνιστικό μέρος του IMMF2018 στις 13/10.

Στα πλαίσια του IMMF 2018 θα υλοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα με θέμα « Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Διά βίου μάθηση ». Το αφιέρωμα περιλαμβάνει την προβολή επτά θεματικών ταινιών μικρού μήκους Ελλήνων και ξένων δημιουργών και τη διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας με επιμέρους θέμα: “ Η Γη Είναι το Σπίτι μας – Άκου Μαμά “.

Οι επιπτώσεις από την ανθρώπινη καταστροφή στον πλανήτη Γη είναι ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της ύπαρξης τόσο ευδιάκριτες. Απ’ ο, τι φαίνεται η ανθρωπότητα έρχεται πια με βίαιο τρόπο αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεων της. Υπάρχει άραγε χρόνος για λύσεις;

Πιο αναλυτικά, οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής:

EG(ε)O – Η Θάλασσα Για Μένα των Βίκυ Μαρκολέφα, Bastian Fischer (2018) διάρκεια 13’ 23’’, Ελλάδα, Euphoria της Katalin Egely (2018) διάρκεια 4’, Ουγγαρία 77% του Guido Mauilo (2018), διάρκεια 06’30’’ Ισπανία, Insolation της Lea Fabreguettes (2018) διάρκεια 5’:31’’,Γαλλία, Changing Shades of Ulhas River του Sandeep Rasal (2018) διάρκεια 07’ 24’’, Ινδία, The Last Book From Earth Pau Torrano, Marina Soteras (2018) διάρκεια 1’: 53, Ισπανία, Natron των Σοφία Αβραμίδου, Aris Apartian (2018) διάρκεια 5’ 57΄΄, Ελλάδα

Η προβολή των ταινιών του ειδικού αφιερώματος θα γίνει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 μετά το διεθνές κομμάτι του φεστιβάλ και πριν την τελετή απονομής των βραβείων.

Όσον αφορά το εισαγωγικό στάδιο της δράσης, αυτό θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής ημερίδας με τίτλο: «Η Γη είναι το Σπίτι μας, ‘Άκου Μαμά». Η ημερίδα έχει πρακτική φύση και αφορά την πληροφόρηση του κοινού στους εξής τομείς: την Οικιακή οικονομία και Περιβάλλον, την Εξοικονόμηση ενεργείας στο σπίτι και την Κομποστοποίηση και Ανακύκλωση στην Πόλη. Ειδικό κοινό στόχο της εκδήλωσης αποτελεί ηλικιακά η γενιά των «γονιών» μας, η οποία μεγάλωσε σε μια εποχή που η περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση σχεδόν δεν υπήρχαν στα κοινά. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στις 14:00 μετά τη συνέντευξη Τύπου του IMMF 2018 στο Ίδρυμα “Μιχάλης Κακογιάννης” (Πειραιώς 206, Ταύρος).

Φέτος, για τρίτη φορά στην ιστορία του, το IMMF 2018, φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Διά βίου μάθηση» και τίτλο«To Micro μ ντύνεται Πράσινο». Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν:

Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

Στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και

Στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ).

Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

INFO (για το κινηματογραφικό μέρος “ το Micro μ Ντύνεται Πράσινο” )

Ημέρα: Κυριακή 14 Οκτωβρίου

Ώρα: 18:00 ώρα Ελλάδος

Αθήνα Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω

