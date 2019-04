Τη Θεατρική Παράσταση, με τίτλο: «MUSIC AND MYSTERY IN THE ΑΙR«-«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» θα παρουσιάσει την Παρασκευή 19 Απριλίου η Ομάδα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Τέχνης, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κυρία Μαργαρίτα Ρώμπαπα. Η παράσταση θα δοθεί στις 8.30 μ.μ., στην Αίθουσα «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΩΔΕΙΟ), σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Φλώρινας.

