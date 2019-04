«Έξυπνα γυαλιά», τα οποία, σε συνδυασμό με μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, θα βοηθούν τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους να παραμένουν παραγωγικοί, σχεδιάζουν να δημιουργήσου οι επιστήμονες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου See Far, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το έργο See Far χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 με 4 εκ. ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια με τη συμμετοχή 12 εταίρων από 5 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Σκοπός του έργου, όπως ανακοινώθηκε από το ΙΤΕ, είναι η κατασκευή «έξυπνων γυαλιών» τα οποία, σε συνδυασμό με εφαρμογή που θα εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο, θα προσφέρει μια ψηφιακή λύση για την υποστήριξη του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού με προβλήματα όρασης, με στόχο να συμβάλουν στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και πιο παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Η καινοτομία αυτή θα συμβάλει στην απρόσκοπτη συνέχιση της επαγγελματικής ζωής, βοηθώντας το εργατικό δυναμικό να διατηρεί και να ανανεώνει τις εργασιακές και προσωπικές του δεξιότητες, υποστηρίζοντας τον ανεξάρτητο και υγιή τρόπο διαβίωσης.

Το See Far θα εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός προσαρμοστικού, έξυπνου περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης (augmented reality workspace). Τα έξυπνα γυαλιά See Far θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών και θα βελτιώνουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον περιβάλλοντα χώρο, διασφαλίζοντας την ασφαλέστερη εξερεύνηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το τελευταίο θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός εξατομικευμένου εικονικού βοηθού ο οποίος θα ενσωματώνει τεχνολογίες οφθαλμικής ιχνηλάτησης, μηχανικής μάθησης και επαυξημένης πραγματικότητας.

Από το ΙΤΕ συμμετέχουν το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, καθώς και το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος.

