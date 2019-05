H πορεία και το έργο του φωτογράφου, Γιώργου Γιατρομανωλάκη, παρουσιάζεται στη δέκατη κατά σειρά «Ημέρα Φωτογραφίας», που οργανώνει η Ομάδα Εθελοντών Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, σήμερα στις 8 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Νεολαίας.

Ο Γιώργος Γιατρομανωλάκης ζει και εργάζεται μεταξύ Αθηνών και Κρήτης και έχει εκδώσει τρία φωτογραφικά βιβλία: «Roadblock to Normality», «Not provided» και «The Splitting of the Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings».

Το έργο του έχει παρουσιαστεί και διακριθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε φεστιβάλ στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στη Ρώμη, στο Μπέλφαστ, στο Λος Άντζελες στη Βραζιλία και αλλού.

Είναι συνιδρυτής του καλλιτεχνικού χώρου Zoetrope και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Phases.

Οι «Ημέρες Φωτογραφίας» οργανώνονται υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Ηρακλείου και στοχεύουν στην ανάδειξη του έργου Κρητών φωτογράφων.

Μοιράσου το άρθρο: