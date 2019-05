Η «Άνοιξη των Πλήκτρων» συνεχίζεται με την τέταρτη στη σειρά συναυλία του κύκλου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (12 Μαΐου), στις 21:00 στο Αμφιθέατρο «Θ.Αγγελόπουλος», (στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας) με καλεσμένη μας αυτή τη φορά την εκρηκτική πιανίστα Αλεξία Μουζά, σε ένα πρόγραμμα με έργα L.v.Beethoven, P.I.Tchaikovsky και S.Rachmaninoff.

Πιανίστρια με «καταπληκτική ενέργεια, καθαρότητα και ακρίβεια», σύμφωνα με τις κριτικές, η Αλεξία Μουζά κέρδισε σε ηλικία 11 ετών το αριστείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «Φίλων 2000». Είναι επίσης νικήτρια στους διεθνείς διαγωνισμούς: International Competition for Piano and Orchestra στο Cantu Ιταλίας, όπου κέρδισε και το βραβείο τύπου (2005), στον διαγωνισμό πιάνου «Γιώργος Θυμής» Θεσσαλονίκης (1ο βραβείο, 2008), στον διεθνή διαγωνισμό Val Tidone (2ο βραβείο, 2009). Πρόσφατα κέρδισε το 1ο βραβείο στον διαγωνισμό Delia Steinberg (Μαδρίτη, 2015) και το 3ο βραβείο στον πιο γνωστό διαγωνισμό πιάνου της Ασίας, της πόλης Hamamatsu (Ιαπωνία, 2015). Τιμήθηκε, επίσης, με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών το 2015.

Ως προσκεκλημένη σολίστ, η Αλεξία έχει παίξει με τις ορχήστρες Haydn Orchestra of Bolzano and Trento, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Philharmonic Orchestra ‘Mihail Jora’ Bacau, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Ορχήστρα Feminarte, Fiesole Youth Orchestra, Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού, Συμφωνική Ορχήστρα του Τόκιο. Συνεργάστηκε με τους διευθυντές ορχήστρας Ola Rudner, Μίλτο Λογιάδη, Αναστάσιο Συμεωνίδη, Enrique Batiz, Manuel Lopez, Ovidiu Balan, Paul Po Chiang, Ken Takaseki. Το 2011 προσκλήθηκε και παρουσίασε στο Festival de Jovenes Pianistas στο Καράκας, Βενεζουέλα, ρεσιτάλ πιάνου και το πρώτο κοντσέρτο του Tchaikovsky με τη Συμφωνική Ορχήστρα Simon Bolivar της Βενεζουέλας μπροστά σε ένα ενθουσιώδες ακροατήριο. Στα πλαίσια του ίδιου φεστιβάλ έδωσε masterclass για τους μαθητές του El Sistema.

Η Αλεξία έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες, όπως στο Concert Hall του Χόνγκ Κόνγκ, Konzerthaus του Βερολίνου, Tsai Performance Center της Βοστώνης, Sala Verdi του Μιλάνου, Mozarteum του Ζάλτσμπουργκ, Academia Filarmonica της Μπολόνια, Quinta Anauco στο Καράκας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Auditorium of North Carolina Museum of Art (USA) και Bunka Kaikan Recital Hall στο Τόκιο.

Έχει προσκληθεί και συμμετάσχει σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ όπως τα Sachsisches Mozartfest (Γερμανία), Semaine musicale (Ελβετία), Maggio Fiorentino, Pomeriggi Musicali, Festival MiTO, Festival de Bach a Bartok (Ιταλία), Si-Chuan International Piano Festival in Chengdu (Κίνα), International Mozart Festival in Hokkaido (Ιαπωνία), Paderewski Festival of Raleigh (USA), Διεθνές Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης και Ναυπλίου και Φεστιβάλ Σαντορίνης. Ήταν, επιπλέον, μέλος της Κριτικής Επιτροπής στον διαγωνισμό πιάνου «Pianissimo» στην Κολομβία όπου επίσης έδωσε δύο masterclass (2016).

Η Αλεξία Μουζά γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μητέρα της. Ολοκλήρωσε σπουδές πιάνου στην Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” στην Imola, Ιταλία (καθ. Leonid Margarius, Anna Kravtchenko) με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Κάτοχος master ερμηνείας στο πιάνο (2011, Cesena, Conservatorio Statale di Musica). Artist Diploma στο College of Fine Arts, Boston University (2013, καθ. Boaz Sharon), όπου σπούδασε με υποτροφίες από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Boston University. Σπούδασε στο Ισραήλ μέχρι το 2016 στην Buchmann-Mehta School of Music, με τον καθηγητή Arie Vardi, με τον οποίο συνεχίζει τις σπουδές της μέχρι σήμερα.

Έχει ηχογραφήσει δύο audio-DVD με την εταιρεία Multigram Classical (το κοντσέρτο του Mozart για 3 πιάνα K. 242 και ρεσιτάλ με έργα Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin).

Ο Κύκλος «Άνοιξη των πλήκτρων» είναι ένας κύκλος πιανιστικών – κυρίως- ρεσιτάλ που διοργανώνει η κοινωφελής επιχείρηση ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας και το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας με την σημαντική χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια και την στήριξη του συλλόγου “Τέρψις”.

Σαν θεσμός έχει καθιερωθεί καθώς φέτος είναι η 5η χρονιά που επαναλαμβάνεται και που σταθερά χρηματοδοτείται σε μεγάλο μέρος του από το «Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια».

Στόχος του κύκλου είναι να παρουσιαστεί το ρεπερτόριο του πιάνου αλλά και άλλων πληκτροφόρων οργάνων σε όλο το χρονικό πλαίσιο του ρεπερτορίου, ενώ γίνεται προσπάθεια να υπάρχουν πάντα έργα του 20ου και 21ου αιώνα και ιδιαίτερα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του κύκλου έχει αναλάβει ο πιανίστας και καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Λουκάς Γεώργας.

