Οι δάσκαλοι των εργαστηρίων του πολιτιστικού συλλόγου «Καλλιτεχνικό Στέκι» εκθέτουν έργα τους.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 1 έως και 6 Ιουνίου και θα είναι επισκέψιμη καθημερινά 7:00μ.μ. – 11:00μ.μ.

Στα εγκαίνια που θα γίνουν την Παρασκευή 1 Ιουνίου και ώρα 8:00μ.μ. στην οδό Μπενάκη 5, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας θα παρουσιαστεί το μουσικό σχήμα «Ήχος του Νότου» που θα ερμηνεύσει γνωστές ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες. Επίσης οι καλλιτέχνες θα προσφέρουν 7 έργα τους, κατόπιν κλήρωσης, σε 7 τυχερούς.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες υπαίθριες εκδηλώσεις:

– Σάββατο 2 Ιουνίου: Προβολή 3 ταινιών μικρού μήκους του Buster Keaton (9:00μ.μ.)

– Κυριακή 3 Ιουνίου: Προβολή ντοκιμαντέρ «Το αλάτι της γης» (the salt of the earth)

Σκηνοθεσία: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado (9:00μ.μ.)

