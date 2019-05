Ο Γιώργος Πετρόπουλος στο βιολί, η Καβαλιώτισσα Θεοδώρα-Σάντρα Παναγιωτίδου στο βιολοντσέλο και η Μαριλένα Λιακοπούλου στο πιάνο θα παρουσιάσουν δύο κορυφαία έργα του ρεπερτορίου, τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 στις 8:30 το βράδυ στην αίθουσα «Παπαϊωάννου» του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας.

Στο πρώτο μέρος θα ακουστεί το περίφημο Τρίο σε ρε μείζονα, έργο 70 αρ. 1 του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν (που φέρει το προσωνύμιο «Φάντασμα») και στο δεύτερο μέρος το Τρίο σε ρε ελάσσονα, έργο 32 αρ. 1 του Ρώσου μουσουργού Αντόν Αρένσκυ.

Λίγα λόγια για τους μουσικούς

Ο Γιώργος Πετρόπουλος γεννήθηκε στην Κορυτσά το 1968. Άρχισε μαθήματα βιολιού σε ηλικία πέντε ετών. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο της Κορυτσάς, από όπου αποφοίτησε το 1986. Συνέχισε ανώτατες σπουδές βιολιού στο Ανώτατο Ινστιτούτο (Ακαδημία) Καλών Τεχνών των Τιράνων, από όπου πήρε το δίπλωμά του το 1990 με άριστα παμψηφεί. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε μέλος της Ορχήστρας Μουσικής Δωματίου της Ακαδημίας, πραγματοποιώντας πολλές συναυλίες.

Το 1991 ήρθε στην Ελλάδα και έγινε αμέσως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από το 1993 έγινε επίσης μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, κατέχοντας από τον Απρίλιο του 1997 τη θέση του Α΄ Κορυφαίου στο βιολί, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2000 μονιμοποιήθηκε στην Ορχήστρα. Διδάσκει βιολί στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Η Θεοδώρα-Σάντρα Παναγιωτίδου πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολοντσέλου στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας σε ηλικία δέκα ετών. Αργότερα σπούδασε στο Νέο Ωδείο και στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Μελέτησε με τον Russi Dragnev και το 2003 απέκτησε το Δίπλωμα Βιολοντσέλου με Άριστα παμψηφεί και διάκριση εξαιρετικής ερμηνείας.

Συνέχισε τις σπουδές της στο Βασιλικό Ωδείο της Χάγης με την Larissa Groeneveld αποκτώντας το 2009 τον τίτλο Bachelor of Music. Την ίδια χρονιά έγινε δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στην τάξη του Dimitri Ferschtmann και της Larissa Groeneveld, και το 2011 ολοκλήρωσε τις σπουδές της με τον Master of Music in Solo Performance & Orchestra Specialization. Στο πλαίσιο της δεύτερης ειδίκευσής της μελέτησε με την καθοδήγηση του Arthur Oomens (Koninklijk Concertgebouw Orkest) και Roger Regter (solo cellist Den Haag Residentie Orkest), ενώ παρακολούθησε μαθήματα και με τον Marien van Staalen (solo cellist Rotterdam Philharmonisch Orkest).

Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με τους Michel Strauss, Vladimir Perlin, Natalia Shakhofskaya, Harro Ruijsenaars, Leonid Gorokhov, Gregor Horsch και Antonio Meneses. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Έχει εμφανιστεί σε διάφορα φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής (Goebbels, Mc Millian, S. Reich) και υπήρξε μέλος των συνόλων Royal Ensemble, Nieuw Kamer Ensemble, Ensemble Den Haag, RPO Orchestra, Rotterdam Ensemble, Ορχήστρα Δωματίου “Contra Tempo” και του Lynx String Quartet. Έχει δώσει ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Ελλάδα και στη Γερμανία, με εμφανίσεις σe Concertgebouw, Vredenburg, De Doelen και Musiekgebouw Aant’ ij. Ως σολίστ έχει εμφανιστεί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η Μαριλένα Λιακοπούλου σπούδασε πιάνο στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης με τις Νόρα Λουκίδου και Τζένη Σημηριώτη. Μετά την αποφοίτηση της, συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι με τον διεθνούς φήμης πιανίστα Bernard Ringeissen.

Νωρίς στράφηκε με ζωηρό ενδιαφέρον στα έργα μουσικής δωματίου. Παρόλο που εμφανίζεται συχνά σε σόλο ρεσιτάλ και ως σολίστ με ορχήστρες, ακολουθεί μια πλούσια καριέρα στο χώρο της μουσικής δωματίου, συμπράττοντας με εξέχοντες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το ρεπερτόριο της καλύπτει μια ευρεία γκάμα έργων για σόλο πιάνο, κονσέρτων και έργων μουσικής δωματίου.

Είναι μέλος του Τρίο Θεσσαλονίκης και κατέχει τη θέση της Α΄ Κορυφαίας στο πιάνο στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με τη μουσική σταδιοδρομία της ακολούθησε νομικές σπουδές, όπου κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δίκαιο της Τέχνης.

