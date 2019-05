Μεγάλος θόρυβος έχει δημιουργηθεί από την καταγγελία που έκανε ένα ζευγάρι Βρετανών, χθες, στην γνωστή εφημερίδα Daily mail με φωτογραφίες δυσάρεστες για την Κέρκυρα και την επιπολαιότητα της αναπαραγωγής από τα Ελληνικά media με ακόμα πιο δυσφημιστικό τρόπο.

Στην καταγγελία τους αναφέρουν ότι αγόρασαν ένα πάμφθηνο πακέτο διακοπών στον Άη Γιώργη των Πάγων ( £ 499 για δύο εβδομάδες, all inclusive, συμπεριλαμβανομένων και των εισιτηρίων) από την TUI, μάλιστα έχοντας και οι ίδιοι επιφυλάξεις του τύπου «είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό». Τους εξήγησαν από την TUI ότι οι τιμές είναι πολύ χαμηλές διότι είναι στην αρχή της τουριστικής περιόδου.

Όταν έφθασαν διαπίστωσαν ότι «βρέθηκαν κολλημένοι σε ζώνη πολέμου», όπως είναι η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιούν. Ο άντρας μάλιστα κάνει πολλές συγκρίσεις με την Βοσνία την εμπόλεμη περίοδο στην οποία είχε υπηρετήσει το 1994.

Ο Mick και η Jayney Clark διαπίστωσαν ότι ολόκληρη η περιοχή ήταν ένα «κλειστό θέρετρο» και ότι επρόκειτο να ανοίξει σε δύο εβδομάδες όπως τους είπαν οι κάτοικοι της περιοχής, τους οποίους είδαν να βάφουν και να ανακαινίζουν τα καταστήματα τους.

Ζήτησαν να φύγουν νωρίτερα αλλά η εταιρεία τους ζήτησε 200 ευρώ εισιτήρια.

Άρχισαν λοιπόν να βγάζουν φωτογραφίες.









Ανάμεσα σε αυτές οι γνωστές – για τους Κερκυραίους – εικόνες με τους ξεχειλισμένους κάδους σκουπιδιών, οι παλέτες των ξύλινων διαδρόμων στην παραλία να αποτελούν ένα βουνό, τα φύκια του χειμώνα να μην έχουν απομακρυνθεί, μπάζα πεταμένα κοντά στην άμμο, σπίτια παρατημένα κλπ. Ανάμεσα στις φωτογραφίες είναι και μια που απεικόνιζε ένα παρατημένο ξενοδοχείο. Αυτή ήταν που δημιούργησε και το μεγαλύτερο θόρυβο δεδομένου ότι στην αναπαραγωγή της είδησης τα ελληνικά μέσα «ξέχασαν» να αναφέρουν τον υπότιτλο της Daily mail, που έλεγε ότι επρόκειτο για γειτονικό εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο. Αποτέλεσμα, να δοθεί η εντύπωση ότι αυτό ήταν το ξενοδοχείο που διέμενε το ζευγάρι. Η συμπλήρωση με τα σχόλια τους ότι «δεν είχαν τρεχούμενο νερό και δεν είχαν ζεστό νερό» ενίσχυσε την εντύπωση ότι τους δώσανε δωμάτιο στο ξενοδοχείο που είχε εικόνα εργοταξίου, πράγμα που δεν είναι αλήθεια. Όμως αν διαβάσει κανείς το αυθεντικό ρεπορτάζ της Daily mail θα διαπιστώσει ότι το παρουσιάζουν ως κάτι άσχημο δίπλα στο ξενοδοχείο που έμεναν.



Ο υπότιτλος της Daily mail είναι ο εξής: One of the resort’s many unfinished building sites surrounding the couple’s hotel, with building materials shown lying on the ground. Mick and Jayney Clark, from Cranbrook in Devon, paid £499 for the inclusive two-week break with TUI. (Ένα από τα πολλά ημιτελή εργοτάξια του θέρετρου που περιβάλλουν το ξενοδοχείο του ζευγαριού, με οικοδομικά υλικά που βρίσκονται στο έδαφος).

Η δυσφήμιση της Κέρκυρας ενισχύεται και από την φωτογραφία του ζευγαριού, σε μια πολύ ωραία παραλία της Μαγιόρκας, κατακαλόκαιρο, σε ευτυχισμένη στιγμή.. . (φωτογραφία τίτλου).

Παρότι τελικά δεν υπάρχει καταγγελία ότι τους έβαλαν να κοιμηθούν σε γιαπί, η αλήθεια παραμένει σχετικά με όλα τα υπόλοιπα. Τα σκουπίδια, η χειμωνιάτικη εικόνα στις παραλίες, τα μαγαζιά που δεν έχουν ανοίξει ακόμη, η γενικότερη εικόνα ενός κλειστού προορισμού στον οποίο όμως έρχονται τουρίστες… μιας και είναι Μάιος.

Έπειτα μιλάμε για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Θα βρουν κουβέρτες και θέρμανση;

