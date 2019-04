Πρωτότυπη επιχειρηματική εκδήλωση με θέμα «Pitch your idea for Corfu», πραγματοποιεί στην Κέρκυρα, η επικεφαλής του συνδυασμού «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά», υποψήφια Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα, στο café Sette Venti (Εθνικής Αντιστάσεως 100- Νέο Λιμάνι), το Σάββατο 20 Απριλίου, στις 7.30 το απόγευμα. Εισηγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Κοινωνική Επιχειρηματίας και Μέντορας Start Up Κοιν.Σ.Επ. know, Όλγα Σταυροπούλου.

