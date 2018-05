Εκθέσεις

Από τις 18 έως τις 20 Μαΐου στην Κομοτηνή η 25η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη»



Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 25η Γενική Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο ΑΜ-Θ, στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής.

Η έκθεση υλοποιείται και φέτος με την οργάνωση της ΔΕΘ-Helexpo και την ευθύνη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ), θα έχει δωρεάν είσοδο για όλους τους επισκέπτες της και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου.

Οι εκθέτες ανέρχονται σε 90 έναντι 65 της προηγούμενης διοργάνωσης, ενώ έχει καλυφθεί όλο το εκθεσιακό κέντρο, καθώς και επιφάνεια 200 τ.μ. στον υπαίθριο χώρο του.

Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στα εξωστρεφή και καινοτόμα αγρο-διατροφικά προϊόντα.

Επίσκεψη Γ. Καβαθά σε Έκθεση και Κομοτηνή



Στο πλαίσιο της Έκθεσης ΑΜ-Θ, θα επισκεφθεί σήμερα την Κομοτηνή και θα έχει διαδοχικές επαφές με τις τοπικές αρχές, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς.

Συγκεκριμένα:

10.00 Με Δήμαρχο Κομοτηνής, κ. Πετρίδη

11.00 Με Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα

12.00 Με Αντιπεριφερειάρχη ΑΜΘ, κ. Τσαλικίδη

13.00 Με Περιφερειάρχη ΑΜΘ, κ. Μέτιο

Ο κ. Καβαθάς θα είναι παρόν στα εγκαίνια της Εμπορικής Έκθεσης ΑΜ-Θ το απόγευμα.

Το Σάββατο το πρωΐ στις 10:30 ο κ. Καβαθάς θα επισκεφθεί τον συνοριακό σταθμό Νυμφαία-Μακάζα.

Το απόγευμα στις 19.30 μ.μ. θα κάνει Ομιλία για την Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα στον χώρο της Έκθεσης .

Πρωτογενής Τομέας

Δέσμη μέτρων για έλεγχο αγοράς και αύξηση ενισχύσεων σε Κτηνοτρόφους



Δέσμη για εντατικότερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς των κτηνοτροφικών προϊόντων, ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.

Συγκεκριμένα ο κ. Αποστόλου έκανε λόγο για τροποποίηση του προγράμματος Αρτεμις για καταγραφή και διασύνδεση με το ΟΣΔΕ, το οποίο θα διασυνδεθεί με το Συντονιστικό Κέντρο Καταπολέμησης ΑΠάτης. Διασταύρωση με παραστατικά ΑΦΜ, καταγραφή εισαγωγέων εμπόρων χονδρικής με μικτά κλιμάκια ΕΦΕΤ-ΕΛΓΟ, Ορκωτούς λογιστές, ΣΔΟΕ.

Έλεγχοι κινήσεων λογαριασμών σχετικά με αγορές-πωλήσεις γάλακτος και προϊόντων γάλακτος.

Τέλος αυστηρότεροι έλεγχοι στην ιχνηλασιμότητα στα τυροκομεία.

Παράλληλα ο υπουργός ανακοίνωσε Αύξηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, χρήματα που θα δουν οι Κτηνοτρόφοι σήμερα στους Λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα:

Αυξάνονται οι δικαιούχοι, από 33.000 το 2016 σε 49500 το 2017, δηλαδή αύξηση 49%.. Αυξάνονται τα συνολικά ποσά της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την κτηνοτροφία, από 47,5 εκατ. ευρώ σε 87,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζονται.

Κριτική ΝΟΔΕ Ξάνθης σε Αποστόλου για την απώλεια σύμβασης προώθησης της Φέτας



Σε ανακοίνωσή της η ΝΟΔΕ Ξάνθης ασκεί κριτική για την απώλεια σύμβασης προώθησης της Φέτας και μεταξύ άλλων αναφέρει:

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχασε τις προθεσμίες σύναψης σύμβασης για το Κοινοτικό Πρόγραμμα Προώθησης της Φέτας. Η ευθύνη ανήκει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η ανικανότητα και οι καταστροφικοί χειρισμοί του οποίου για την ελληνική κτηνοτροφία δεν έχουν τέλος.

Σε μια εποχή, που η ελληνική αιγοπροβατοτροφία καταρρέει, πλήττοντας καίρια και την οικονομία του Νομού Ξάνθης και που τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια είναι περισσότερο από πολύτιμα, το διορισμένο από τον κ. Αποστόλου, Δ.Σ. του ΕΛΓΟ με τη συμμετοχή στενών συνεργατών του, αποδείχθηκε ανίκανο να διαφυλάξει τα θεμελιώδη δικαιώματα των

Ελλήνων κτηνοτρόφων. Αποτέλεσμα, 5,2 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής για την προώθηση του εθνικού, εμβληματικού, προϊόντος μας να πετάγονται «στον κάλαθο των αχρήστων». Επιφέροντας ένα ακόμη καίριο πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία.

Θυμίζουμε, ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ήδη από τις 14 Μαρτίου 2018 «κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου» για τη διαφαινόμενη αποτυχία, με σχετική ερώτηση της στη Βουλή, ενώ και η ΝΟΔΕ ΝΔ Ξάνθης σε παλαιότερη ανακοίνωση της, είχε ζητήσει από τους άφαντους κυβερνητικούς βουλευτές του τόπου μας, να πράξουν ότι απαιτείται, για να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους μας, τους οποίους εγκατέλειψαν. Δυστυχώς, για πολλοστή φόρα τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι βουλευτές της, έκαναν αυτό που γνωρίζουν καλύτερα, αδράνησαν, και η πολιτική και ηθική ευθύνη που τους βαραίνει είναι τεράστια.

Αυτοδιοίκηση

Διεθνές Συμπόσιο στα Άβδηρα: Από το Δημόκριτο στο CERN



Ολοκληρώνεται σήμερα το διεθνές Συμπόσιο με τίτλο “Από το Δημόκριτο στο… CERN”-“Aπό το ΟΝ στο μη ΟΝ και από την ΥΛΗ στην ΑΝΤΙ-ΥΛΗ” διοργανώνεται στο Δήμο Αβδήρων.

Το διεθνές Συμπόσιο πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων και είναι αφιερωμένο στη σύνδεση της γενέτειρας του Δημόκριτου, τα Άβδηρα, με το CERN.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Δίκτυο ΑΜ-Θ, ο Δήμαρχος Αβδήρων, Γιώργος Τσιτηρίδης, τόνισε πως στόχος είναι να θεσμοθετηθεί το συνέδριο, να επιμηκυνθεί χρονικά και να συνδυάζεται με εκδηλώσεις στα σχολεία, αλλά και τουριστικά.

Tον Τάσο Τεφρωνίδη προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το Δήμο Ξάνθης



Τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τάσο Τεφρωνίδη, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο Ξάνθης.

Σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε ξενοδοχείο της πόλης ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Χατζηθεοδώρου, έκανε γνωστή την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για το Δήμο, μετά τις επαφές που υπήρξαν με διάφορους πολίτες τους τελευταίους μήνους.

Στην ομιλία του ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στη σημερινή δημοτική αρχή μιλώντας για ανάγκη εξυγίανσης μετά από 40 χρόνια.

Ο κ. Χατζηθεοδώρου περιέγραψε το μοντέλο της πόλης, που επιθυμούν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Ξάνθης, καθώς και την ανάγκη υπερβάσεων και συνεργασιών λέγοντας ότι θα δοθεί αγώνας απέναντι στο σύστημα.

Υγεία

Το 2ο Φαρμακευτικό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Ξάνθη



Το 2ο Φαρμακευτικό Συνέδριο, που διοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και οι Συνεταιρισμοί της περιφέρειας ΑΜΘ θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στο ξενοδοχείο ELISSO στην Ξάνθη.

Το συνέδριο απευθύνεται σε περισσότερους από 800 φαρμακοποιούς από τους νομούς Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, αλλά και από όλα τα μέρη της χώρας.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενισχύσει την επιστημονική υπόσταση του φαρμακοποιού, να αναδείξει τον ρόλο του στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, να προβάλλει τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τη φαρμακευτική περίθαλψη και να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

ΔΠΘ

Εικοστό έκτο Διεθνές Συνέδριο ΤΕΦΑΑ



Το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Δ.Σ.Φ.Α.Α.) διεξάγεται για 26η συνεχόμενη χρονιά και ανοίγει τις πύλες του από αύριο έως την Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., , εγκαινιάζει με το συνέδριό της, ένα νέο οργανωτικό γεγονός, που θα πλαισιώνει από εφέτος το πρόγραμμα του Συνεδρίου, το 1ο Φόρουμ Αθλητικής Επιστήμης.

Στο πλαίσιο αυτού, πανεπιστημιακοί και ερευνητές από τον ευρύτερο χώρο της Αθλητικής Επιστήμης από Ελλάδα και εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τα τελευταία επιστημονικά τους επιτεύγματα.

Πέντε στρογγυλές τράπεζες, και επτά σεμινάρια με εκλεκτούς καλεσμένους ομιλητές είναι προγραμματισμένα να υλοποιηθούν από σήμερα έως και την Κυριακή 20 Μαΐου.

Η τουρκική λογοτεχνία στην Ελλάδα και την Κύπρο



Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία) και το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) διοργανώνουν συνέδριο με τίτλο «Γνωριμία με τον γείτονα μέσα από τη λογοτεχνία: Η τουρκική λογοτεχνία στην Ελλάδα και την Κύπρο», το οποίο πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Κομοτηνή.

Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τύχη της τουρκικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και για μια πιο ουσιαστική γνωριμία των γειτονικών λαών μέσα από μια διαφορετική θέαση της πραγματικότητας, όπως αυτή που προσφέρει η λογοτεχνία.

Μέχρι τις 22 Μαΐου η Πολιτιστική Εβδομάδα της “Γέφυρας”στην Ξάνθη

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, οι ομάδες του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης “Η Γέφυρα” καλούν σε μια σειρά εκδηλώσεων, η κάθε μια ξεχωριστή και μοναδική, ανάλογα με το αντικείμενο της εκάστοτε ομάδας.

Μέχρι τις 22 Μαΐου οι μέρες μας γεμίζουν με μουσική, χορό, χρώματα, συναυλίες, φωτογραφίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, προβολές ταινιών, bazaar, παιχνίδια, τουρνουά μπάσκετ, σεμινάρια και επιδείξεις, παραστάσεις και αφιερώματα. Οι εκδηλώσεις που απομένουν στην Πολιτιστική Εβδομάδα της Γέφυρας

Τα link των εκδηλώσεων τις επόμενες μέρες:

• Παρασκευή 18 Μαΐου: Live Μουσικής Ομάδας w/ Hidden in the Basement, Fuel Eater

• Σάββατο 19 Μαΐου: Stand up Comedy // After Party // Σάββατο 19.5 // Φουαγέ

• Κυριακή 20 Μαΐου: 2nd Youth Bazaar – 20/5 στις 12.00 – Προκατ

• Κυριακή 20 Μαΐου: Πρεμιέρα θεατρικής Παράστασης

• Δευτέρα 21 Μαΐου: Θεατρική Παράσταση // Θεατρική ομάδα

• Τρίτη 22 Μαΐου: Μάνος Χατζιδάκις – Γ’ πρόγραμμα

• Τρίτη 22 Μαΐου: Θεατρική Παράσταση // Θεατρική ομάδα

ΕΛΑΣ

Διαμαρτυρία Αστυνομικών Υπάλληλων χθες έξω από το Μέγαρο της Αστυνομίας



Πραγματοποιήθηκε χθες διαμαρτυρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής. Ακολούθησε παράσταση διαμαρτυρίας έξωθεν των κρατητηρίων του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Α.Μ.Θ. Υποστράτηγο, Νικόλαο ΜΕΝΕΞΙΔΗ, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ροδόπης, Μιχαήλ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗ και τον Διοικητή του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, Ηλία ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ.

Το μήνυμα της διαμαρτυρίας που αποτυπώθηκε στο πανό της Ένωσής μας ήταν :

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ»

Αγορά

Εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Ξάνθης την Τρίτη 22 Μαΐου



Οι αρχαιρεσίες του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Ξάνθης θα διενεργηθούν την Τρίτη 22 Μαΐου , από τις 8.30 έως 21.00 στα γραφεία του φορέα. (Ισόγειο στο κτίριο του Ε.Β.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους στα γραφεία μας έως σήμερα και κατά τις ώρες 10.00 -13.00.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά στο:

[email protected]

Υποψήφιος θα είναι ο εκ νέου ο απερχόμενος Πρόεδρος Ευθύμιος Μίλκογλου.

Μια μέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η εκλογο-απολογιστική συνέλευση του Συλλόγου στην αίθουσα του ΕΒΕ.

Νομική προστασία στο Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων



Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ροδόπης «Η ΕΝΩΣΗ», μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ανακοινώνει τη συνεργασία του με γνωστή εταιρεία παροχής ασφάλισης Νομικής Προστασίας, για όλα τα μέλη του.

Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε μέλος να κάνει χρήση του ειδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου Νομικής Προστασίας και να θωρακιστεί απέναντι στην αυθαιρεσία και την παρανομία. Της Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος, ως μέλος του «Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Η ΕΝΩΣΗ» με την ιδιότητα του, ως Ιδιωτικός Υπάλληλος, με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Σύλλογοι

Η Μαύρη επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων στις 19 Μάη



Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, φέτος οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα πραγματοποιηθούν την 20η Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή.

Με το Π.Δ. 99/1994 έχει καθοριστεί με λεπτομέρεια το περιεχόμενο εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να τονίσουν ιδιαίτερα και να υπενθυμίσουν τα γεγονότα της δραματικής περιόδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από την Οθωμανική κατοχή, που διήρκησαν από το 1916 έως και το 1923 και είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατρέψουν το λαό των Ποντίων σε ένα λαό προσφύγων και διασποράς.

Πολιτισμός

Παράσταση με το έργο Β. Μαυρογεωργίου την Κυριακή



Η θεατρική παράσταση με το έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου «Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου» θα παρουσιαστεί στο πολιτιστικό κύτταρο -ΡΕΞ-, την προσεχή Κυριακή στις 20.00.

Η θεατρική ομάδα Κιβωτός Ονείρου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΤΕΕΠΗ – ΔΠΘ), παρουσιάζει ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους που μας ταξιδεύει από τα πλάτη της Δύσης μέχρι τα βάθη της Ανατολής.

Σκηνοθεσία: Μυρσίνη Λατζουράκη.

Με 24 γράμματα και όχι μόνο

Η ΦΡΟΥ ΛΑΦΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ





Την προσεχή Κυριακή στις [12.00 μ.μ. στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου της ΦΕΞ, το Βιβλιοπωλείο ΠΥΡΓΕΛΗ, η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (Φ.Ε.Ξ.) και οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ καλούν μικρούς και μεγάλους αναγνώστες σε μια συνάντηση με τη συγγραφέα Φανή Τερζόγλου.

θέατρο στη ΦΕΞ Το καθάρσιο του παιδιού



Η θεατρική ομάδα της ΦΕΞ, παρουσιάζει την κωμωδία του Ζωρζ Φεϋντό, «Το καθάρσιο του παιδιού» σε σκηνοθεσία της Βάνιας Φίτσεβα.

Οι παραστάσεις θα δοθούν αύριο και μεθαύριο στις στις 20:30 στην αυλή του λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης.Η παράσταση γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Αναστασία η Ρωμιά Σουλτάνα παρουσιάζεται στο ΙΘΤΠ



Το βιβλίο της Ελένης Κεκροπούλου με τίτλο “Αναστασία η ρωμιά σουλτάνα” παρουσιάζουν σήμερα το απόγευμα στις 19.00 στην καπναποθήκη «Π» ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, το βιβλιοπωλείο Σπανίδη και οι εκδόσεις «Ωκεανός».

Την παρουσίαση θα κάνουν η ιστορικός Βασιλική Στρώλη και η δικηγόρος Λεμόνα Χατζηιωαννίδου, με συντονίστρια την ψυχολόγο Μαρία Παπαδοπούλου

Αστυνομικό Δελτίο

Συνελήφθη 22χρονος ημεδαπός για κατοχή λαθραίων τσιγάρων



Συνελήφθη στη Γενισέα Ξάνθης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αβδήρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, 22χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 22χρονος, εντόπισαν 140 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.Κατασχέθηκαν τα πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων.

