Υγεία

Σήμερα επίσημα εγκαίνια των ΤΟΜΥ σε Κομοτηνή Ξάνθη



Σήμερα στη 1 μ.μ., θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια των Τοπικών Μονάδων Υγείας-ΤΟΜΥ-, στην Κομοτηνή. Συγκεκριμένα στη 1 το μεσημέρι στη Νέα Μοσυνούπολη και στις 2 το μεσημέρι στο δεύτερο ΚΑΠΗ Κομοτηνής. Στην Ξάνθη τα εγκαίνια θα γίνουν στις 6 το απόγευμα.

Το παρόν του στα εγκαίνια θα δώσει με το επιτελείο του ο γενικός Γραμματέας Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός.

Οι συγκεκριμένες μονάδες στόχο έχουν την παροχή υψηλής φροντίδας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, επιφέροντας αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία.

Αυτοδιοίκηση

Στη Δράμα η 4η SYNERGIA Προώθησης Τοπικών Προϊόντων

Περιφέρειας



Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη στήριξη της ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και της σύνδεσης των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό-ξενοδόχους, επαγγελματίες της εστίασης και αναψυχής, αγοραστικό κοινό- διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τη Θρακο-Μακεδονική «SYNERGIA» Προώθησης Τοπικών Προϊόντων.

Η τέταρτη Συνέργεια θα γίνει στις 9 Ιουνίου στην Δράμα και συγκεκριμένα στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου.

Στόχος της Δράσης είναι η συνάντηση, η γνωριμία και η συνέργεια (SYNERGIA) των παραγωγών του αγροδιατροφικού τομέα, των μεταποιητών και των επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών στην Περιφέρεια, ώστε να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα και να κάνουν χρήση τοπικών υπηρεσιών.

Παράλληλες δράσεις της Συνέργειας



Στην 4η Θρακο-Μακεδονική «SYNERGIA» προβλέπονται παράλληλες εκδηλώσεις όπως:

1. Παρουσίαση – Έκθεση τοπικά παραγόμενων προϊόντων.

2. Ημερίδα για την ενδοπεριφερειακή συνεργασία και δικτύωση.

3. Παρουσίαση της τοπικής περιφερειακής κουζίνας.

4. Έκθεση φωτογραφίας παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων του διατροφικού τομέα καθώς και παραδοσιακών οικιακών σκευών και εργαλείων.

5. Ενημέρωση του κοινού για την υγιεινή (Μεσογειακή) διατροφή από διατροφολόγους.

6. Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, παραγωγοί, μεταποιητές – παραγωγοί, επιχειρήσεις τυποποίησης ντόπιων προϊόντων, επιχειρηματίες χώρων εστίασης και αναψυχής και υπεύθυνοι αγορών, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν Business to Business (B2B) συναντήσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Διοικητηρίου Δράμας.

Επιμελητήρια

Κύκλο ημερίδων για την Μεταποίηση Εξωστρέφεια Απασχόληση



Οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Αν. Μακε δονίας-Θράκης εγκαινιάζουν μια σειρά εκδηλώσεων για πρακτικά θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, με έμφαση στην Μεταποίηση.την Εξωστρέφεια και την Απασχόληση.

Η ημερίδα που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιουνίου, περιέχει ενημέρωση για τη χρηματοδότηση συμβουλευτικών υπηρεσιών, την ανάδειξη πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και την επίδραση στις εξαγωγές, τις δυνατότητες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας και των οφελών που προκύπτουν.

Επίσης, θα συζητηθούν ειδικά θέματα όπως η εθνική και περιφερειακή βιομηχανική πολιτική και οι εξελίξεις στις βιομηχανικές περιοχές και τη χωροταξία, ενώ επιπλέον θα διεξαχθεί συγκεκριμένη συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη και τις δομές της ΑΜ-Θ.

Η εκδήλωση αποσκοπεί και στην ουσιαστική δικτύωση των μεταποιητικών φορέων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Πρωτογενής Τομέας

Συμμετοχικό σύστημα Πιστοποίησης προϊόντων για πρώτη φορά στην Ελλάδα



Το Αγροοικόπολις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων τοπικών διατροφικών συστημάτων, πραγματοποιεί εκδήλωση ενημέρωσης για το Συμμετοχικό Σύστημα Πιστοποίησης την Τετάρτη 13/6, στις 17:30 – 22:00 μ.μ. στην Θεσσαλονίκη.

Θα γίνουν ομιλίες για το τι είναι η συμμετοχική προσέγγιση στην πιστοποίηση, πώς αναπτύσσεται ένα Συμμετοχικό Σύστημα Πιστοποίησης, πώς λειτουργεί, κίνητρα για συμμετοχή σε αυτό.

Το παρόν τους θα δώσουν οι Ceyhan Temurcu και Simon Carraz από την Τουρκία και Γαλλία αντίστοιχα, που θα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους από τα Συμμετοχικά Συστήματα Πιστοποίησης στις χώρες τους.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με email στο [email protected] αναφέροντας την ιδιότητά τους , μέχρι αύριο.

Ταχύρρυθμη εκπάιδευση Μελισσοκόμων



Tο ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ γνωστοποιεί πως 27, 28και 29 Ιουνίου από ώρα 16:00 εως 21:00 στο ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ πρόκειται να πραγματοποιηθεί <> σε εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού της ΕΕ ( Αριθ. 1308/2013) .

Εκπαιδευτής θα είναι ο Γκόρας Γεώργιος από το εργαστήριο μελισσοκομίας του Α.Π.Θ.

Η εκπαίδευση θα είναι για τριάντα (30) μελισσοκόμους του Ν. Ροδόπης και θα επιλεγούν οι τριάντα (30) πρώτες αιτήσεις υποψηφίων που διαθέτουν ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ.

ΕΛΑΣ



Νέος πρόεδρος στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, θα είναι ο Βασίλειος Κραβαρίτης. Πρώτος αντιπρόεδρος ο Αραμπατζής Γεώργιος, Β αντιπρόεδρος ο Τζιάρας Γεώργιος και Γραμματέας ο Μπιτζιώνης Αντώνης.

Αυτοδιοίκηση

Διανομή προϊόντων επισιτιστικής βοήθειας



Ο Δήμος Κομοτηνής ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ροδόπης καθώς και οι εταίροι Δήμοι Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών γνωστοποιούν πως από σήμερα έως και την Πέμπτη από τις ώρα 08:30 – 14:30 θα διανείμουν είδη παντοπωλείου και είδη βασικής υλικής συνδρομής, στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στα γνωστά σημεία διανομής.

Νεολαία-Εκδηλώσεις

Παρουσίαση μαθητών για την πόλη της Κομοτηνής



Με αφορμή το 2018, ως ευρωπαϊκό έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η ΔΚΕΠ ΠΑΚ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής, με την συμμετοχή ασκούμενων φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, υλοποίησαν μία εκπαιδευτική δράση για μαθητές Δημοτικών σχολείων της Κομοτηνής με τίτλο «Γνωρίζω την Πόλη μου. Αγαπώ τον Πολιτισμό της».

Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής δράσης, ήταν να «συστηθεί» η πόλη στους μικρούς μας φίλους και μελλοντικούς πολίτες της, χρησιμοποιώντας βιωματικά παιχνίδια για τη γνωριμία τους με τα μνημεία, το «πράσινο», τους δρόμους και τους ανθρώπους της.

Στο πλαίσιο αυτής δράσης, σήμερα στις 10:00 το πρωΐ στο Πολιτιστικό Κύτταρο (πρώην ΡΕΞ) , θα γίνει η παρουσίαση από τους μαθητές όλων των σχολέιων που συμμετείχαν στο εγχείρημα

Πολιτισμός

Οι δρόμοι του Νερού Νέστος – Μεσόγειος-Νείλος



Το Μουσείο ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ φιλοξενεί στην Ξάνθη από σήμερα έως τις 8 Ιουνίου, 10 Αιγύπτιους Καλλιτέχνες χορευτές και ζωγράφους, με τους οποίους και σε συνεργασία με την Ακαδημία Παιδικής Τέχνης θα γίνουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές της Ξάνθης .

Το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί Ελληνο-Αιγυπτιακή βραδιά στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης. Με την συνεργασία του Δήμου Ξάνθης και του Λυκείου Ελληνίδων που θα χορέψουν Χορούς της Θράκης και της Μακεδονίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ξεκίνησε το Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής



Ξεκίνησε για 10η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής της ΦΕΞ και θα διαρκέσει και τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Ο φετινός τίτλος του Φεστιβάλ είναι, «η Ξάνθη αφουγκράζεται ήχους της ανατολής» και περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια, αφηγήσεις και αφιερώματα.

Αστυνομικό δελτίο

Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός ο οποίος προωθούσε μη νόμιμους μετανάστες



Συνελήφθη ένας 38χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας επτά (7) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Συρίας, Ιράκ και Ιράν, τους οποίους είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στην καρότσα του οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαππών.

Συλλήψεις 7 ατόμων για παράβαση νόμου περί όπλων



Συνελήφθησαν στους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου, 7 ημεδαποί για παράβαση του νόμου περί όπλων .

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 όπλα κρότου – αερίου, πλήθος φυσιγγίων, εξαρτήματα εκτόξευσης φωτοβολίδων και γεμιστήρες

Κατασχέθηκαν όλα τα όπλα, τα φυσίγγια, οι φωτοβολίδες, οι γεμιστήρες και οι θήκες όπλων.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Σύλληψη 2 υπηκόων Γερμανίας για διευκόλυνση δύο Πακιστανών



Συνελήφθησαν στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Νυμφαίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Γερμανίας, ηλικίας 40 και 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 25 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

Συνελήφθη 58χρονος ημεδαπός καθώς προωθούσε 5 μη νόμιμους μετανάστες



Συνελήφθη στην Εθνική Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας πέντε (5) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Το όχημα κατασχέθηκε. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης.

Αθλητική Ενημέρωση

Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου, στην Κομοτηνή



Στην Κομοτηνή, παρουσιάζεται επίσημα, το βιβλίο ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, του δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Νίκου Αγγελίδη.

Η εκδήλωση που θα έχει πολλές εκπλήξεις… θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιουνίου στις 19:00 στο Away The New Era, που βρίσκεται στην Πλατεία Ειρήνης 66, στο κέντρο της Κομοτηνής.

Η 2η έκδοση του πολυσυζητημένου βιβλίου, εμπλουτισμένη με περισσότερο υλικό, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Νότιος Άνεμος». Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στα αχαρτογράφητα νερά της ιστορίας της ΑΕΚ και του δικέφαλου αετού.

Το βιβλίο του Νίκου Αγγελίδη, αναδεικνύει κάθε μια από τις προσπάθειες αυτές… 361 συνολικά, μέσα από 320 πολύχρωμες σελίδες με περισσότερες από 1500 φωτογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων.

Οι φίλοι της ΑΕΚ, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ιστορίας από την Κομοτηνή και όλη τη Ροδόπη αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν, το Σάββατο 9 Ιουνίου, σε μια εκδήλωση που όμοια της δεν θα έχει ξαναζήσει η περιοχή…ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί η ΑΕΚ Κομοτηνής!

Τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης θα έχουν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Κομοτηνής Βασιλική Μαχαίρα, Σαμή Καραμπουγιούκογλου και Παναγιώτης Ζιώγας.

Για τις ανάγκες της παρουσίασης, θα χρησιμοποιηθεί γιγαντοοθόνη, όπου θα προβληθούν ειδικά αφιερώματα…

