Πρόγραμμα στήριξης χιλιάδων οικογενειών

Ένα νέο πρόγραμμα στήριξης χιλιάδων οικογενειών, που επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την Ελλάδα, ανακοίνωσαν ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.». Στο πρόγραμμα «Μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη» ενώνουν τις δυνάμεις τους, για δεύτερη χρονιά, με στόχο την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης, που μαστίζει τη χώρα και την αρωγή συνανθρώπων μας που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Κομοτηνή είναι ανάμεσα στις νέες πόλεις που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Συνάντηση με τον Γ. Σταθάκη

Συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων με τον υπουργό Ενέργειας Γ. Σταθάκη, για τα θέματα της DIAXON πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα. Παρόντες ήταν και οι βουλευτές κ.κ. Αϊχάν Καραγιουσούφ και Μουσταφά Μουσταφά.

Σε πλήρη ενεργοποίηση ο νόμος για την παραχώρηση εκτάσεων του ΥΠΑΑΤ σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε ανέργους

Οριστικό τέλος μπαίνει στο προηγούμενο καθεστώς παραχώρησης εκτάσεων ιδιοκτησίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση, που υπογράφτηκε από τον υπουργό, Σταύρο Αραχωβίτη, από την 1η Νοεμβρίου λήγουν όλα τα καθεστώτα παραχώρησης που ίσχυαν μέχρι τώρα για τις συγκεκριμένες εκτάσεις. Όσες είναι καλλιεργήσιμες ή είναι βοσκότοποι θα παραχωρηθούν με ένα ελάχιστο συμβολικό τίμημα σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε ανέργους, με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση που ορίζει ο νόμος 4061/2012 ή με διαγωνισμό. Εάν το σύνολο μίας έκτασης δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα, τότε τη διαχείριση των παραχωρήσεων την αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες. Για εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων αρμόδιο είναι το ΥΠΑΑΤ. Η πλήρης ενεργοποίηση του νόμου 4061/2012 δίνει τέλος σε ένα καθεστώς που μέχρι πρότινος ενίσχυε την αδιαφάνεια, κυρίως στην επιλογή των παραχωρησιούχων, ενώ παράλληλα βοηθά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έχουν πρόσβαση σε φθηνή γη και στους ανέργους να κάνουν μία νέα αρχή ενισχύοντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Ενημερωτική εκδήλωση (Info-day) σχετικά με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της ΠΑΜΘ στο πλαίσιο του έργου Co-Evolve

Ενημερωτική εκδήλωση (Infoday) με σκοπό την συζήτηση θεμάτων που αφορούν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της ΠΑΜΘ, σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) διοργάνωσε ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου CO-EVOLVE, (ΘΧΣ). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση και οι πιέσεις που δέχονται οι επιλεγμένες από το έργο πιλοτικές περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Νέστου, η μεθοδολογία για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών, όπως προσεγγίζεται από το έργο, καθώς και σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών και την οικονομική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές

Την αυτόνομη κάθοδό του στις Περιφερειακές Εκλογές γνωστοποίησε με ανακοίνωση του ο νυν αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, κ. Κ. Ζαγναφέρης. « αποφασίσαμε μια ομάδα αυτοδιοικητικών στελεχών, αλλά και ενεργών πολιτών να διεκδικήσουμε την ψήφο των συμπολιτών μας για την διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή και σημειώνει ότι «στόχος είναι η επανεκκίνηση από το τέλμα που επήλθε από την απρόσμενη απώλεια του ιδρυτή της παράταξής μας Γ.Παυλίδη και η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής μας.» Όπως διευκρινίζει ο κος Ζαγναφέρης εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου θα ανακοινωθούν τα πρώτα ονόματα του συνδυασμού μας.

Κάλεσμα κοινής συμπόρευσης από την Ελένη Λαφτσή

Κάλεσμα να συνδιαμορφώσουν από κοινού το σχέδιο για την επόμενη μέρα στο Δήμο Κομοτηνής απευθύνει η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗ-τική Ανατροπή» κάνοντας λόγο για έναν σύγχρονο, ανοιχτό, ανθρώπινο και δημοκρατικό Δήμο, «που να θέλουν «να τον ζουν» οι κάτοικοί του.» Όπως ανέφερε η κα Λαφτσή «απευθυνόμαστε στις αυτοδιοικητικές παρατάξεις που έχουν προοδευτική κατεύθυνση, και τους ζητάμε να συναντηθούμε με στόχο να διερευνήσουμε από κοινού, από σήμερα και όχι αύριο, χωρίς ιδεοληψίες και αρχηγισμούς, με νέα πρόσωπα, τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την πόλη και τον Δήμο, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο.»

Τελετή αναγόρευσης

Τελετή αναγόρευσης του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου του Γιοχάνεσμπουργκ Benjamin Hendrickx σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας προς Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:00 στην Κομοτηνή, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο προς Πανεπιστημιούπολης. Θα προηγηθεί Ημερίδα προς τιμή του με θέμα: «Η συνάντηση του Βυζαντίου με τη Δύση. Όψεις ιστορίας και πολιτισμού» στον ίδιο χώρο και ώρα 17.00.

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών

Την αύξηση των δαπανών για την παιδεία ώστε να υπάρχει πλήρη κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών με αποκλειστική ευθύνη του κράτους (Κυβέρνηση – δήμοι) ζητά με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Επίσης, απαιτεί τα δικαιώματα στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκες.

Ανακοίνωση ΝΟΔΕ Ξάνθης

Τα μέλη της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Νομού Ξάνθης, εκφράζουμε την οδύνη μας για την αδόκητη απώλεια του φίλου και συνεργάτη Κυρ Χασάν. Ο εκλιπών Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Δήμου Μύκης, αποτέλεσε παράδειγμα ήθους, αγωνιστικότητας και προσφοράς στην παράταξη και στον τόπο μας. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ανακοίνωση της ΕΝ.ΙΔ.Υ.Κ. και του Συλλόγου Γυναικών Ν. Ροδόπης

Με αφορμή την διεκδίκηση, με την δικαστική οδό, δεδουλευμένων, δώρων, επιδομάτων, υπερωριών και αποζημιώσεων της δημοσιογράφου Ειρήνης Τσακίρη, η ΕΝ.ΙΔ.Υ.Κ. και ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Ροδόπης εκφράζουν με ανακοίνωσή τους την συμπαράστασή τους τόσο προς αυτή, όσο και σε κάθε εργαζόμενο που βρίσκεται σε παρόμοια θέση. «Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση, μα κανόνας! Άλλωστε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχουν χαρίσει στους εργοδότες ένα νομικό οπλοστάσιο, το οποίο και αξιοποιούν ενάντια στους εργαζόμενους, ώστε να εντείνουν την εκμετάλλευσή τους με κάθε νόμιμο μέσο.» τονίζεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται ότι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο η γυναίκες, όσο και οι άντρες εργαζόμενοι στην Ροδόπη είναι να δοθεί μέσα από την οργανωμένη και συλλογική πάλη, μέσα από την ΕΝ.ΙΔ.Υ.Κ., τον Σύλλογο Γυναικών, τους μαζικούς μας φορείς κοινός αγώνας. Η δημοσιογράφος της Κομοτηνής διεκδικεί μέσω της δικαστικής οδού από το τοπικό κανάλι ντην καταβολή δεδουλευμένων, δώρων, επιδομάτων, υπερωριών και αποζημιώσεων με την υπόθεση της να εκδικάζεται σήμερα.

Πρόστιμο 500 ευρώ στα καταστήματα εστίασης που δεν έχουν τιμοκατάλογο σε γλώσσα Braille

Υποχρεωτικά σε όλα τα καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορου φαγητού, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα), η τήρηση τιμοκαταλόγων στην γλώσσα Braille όπως κάνει γνωστό η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η παράβαση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με αναπηρία Ροδόπης , κ. Τρύφωαν Καρούντζο, της σχετικής υποχρέωσης επιφέρει πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. «Η εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς νόμους επιφέρουν δυο θετικά την βελτίωση της ζωής των ΑμεΑ και μέσο μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος προς τις επιχειρήσεις.» σημειώνει ο κος Καρούντζος.

Erasmus Plus Days στην Κομοτηνή

Εκδήλωση διοργανώνει την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στο ΒΑΡΟΣΙ Art Cafe (Ν. Τσανακλή 8) το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής με τίτλο «Erasmus Plus Days στην Κομοτηνή: Let’s meet, move and learn!». Συγκεκριμένα, μεταξύ 18:00 και 20:00 θα πραγματοποιηθεί Open Space, στην διάρκεια του οποίου εκπρόσωποι των φορέων θα παρουσιάσουν και θα προσφέρουν εξατομικευμένη συμβουλευτική σχετικά με τις ευκαιρίες που σου προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ταξιδέψει κανείς, να μάθει, να σπουδάσει και να εργαστεί στο εξωτερικό! Επιπλέον, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν νέοι που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Πρώτο μάθημα decoupage

Το Πρώτο μάθημα decoupage για τη φετινή χρονιά διοργανώνεται σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου στις 18.00-20.00 στο χώρο του Δημοκρίτειου Βιβλιοπωλείου μαθαίνουν οι συμμετέχοντες την τεχνική παλαίωσης.

Σεμινάριο για την Ελληνική φιλοσοφία

Σεμινάριο με θέμα την Ελληνική φιλοσοφία και διδάσκοντα: τον Θανάση Μουσόπουλο θα πραγματοποιείται μια φορά το μήνα, ημέρα Τετάρτη, σε προκαθορισμένες από την αρχή ημερομηνίες, από Οκτώβριο 2018 έως Μάιο 2019 – Καταληκτήριο Μάθημα – Ημερίδα αρχές Ιουνίου 2019

Βιβλιοπαρουσίαση: η έμμηνος ρήση μου

Οι εκδόσεις ΚΟΜΝΗΝΟΣ και η Μαρία Μαλαμίδου παρουσιάζουν το βιβλίο με τίτλο: «η έμμηνος ρήση μου – στριμωγμένες αδυναμίες κοινής γυναίκας», το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018, στις 8 μ.μ. στο στέκι της Πολιτιστικής Κίνησης Ν. Ροδόπης.

Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, την 8-10-2018 το βράδυ, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, 26χρονος αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Παιζω-πορία στο Καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου

Παιζω-πορία στο Καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις οκτώ το πρωϊ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές η συγκεκριμένη παιζω-πορία απευθύνεται σε γονείς με μικρά παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών. Απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση των παιδιών και των γονέων και σχετική εμπειρία στο βουνό. Δεν ενδείκνυται για παιδιά που δεν έχουν ήδη δοκιμάσει τις δυνάμεις τους.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη,. Γενικά αίθριος στη υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

