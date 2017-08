Ευρωβουλή

Νότης Μαριάς: «Η Κυβέρνηση να διεκδικήσει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΑΝάπτυξης το κονδύλι των 750 εκ ευρώ για αποζημιώσεις φυσικών καταστροφών»

Την άμεση ενεργοποίηση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του κονδυλίου των 750 εκ ευρώ, που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ευρωβουλή, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το οποίο μπορεί να καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές (φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς), ζήτησε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάδα-Ο Άλλος Δρόμος-Ευρωβουλευτής, Νότης ΜΑριάς.

«Στην προκειμένη περίπτωση τα λεφτά υπάρχουν, έχουν δεσμευθεί για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έως το 2020. Μάλιστα το συγκεκριμένο μέτρο έχει αναδρομική ισχύ και θα αφορά τα έτη από το 2104, σε ότι αφορά τις ζημιές.

Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί και να καταρτίσει ένα πλάνο με τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι περιοχές τα δύο τελευταία χρόνια και να τις κατανείμει είτε κατά δράση(φωτιά, πλημμύρες, σεισμός), είτε κατά περιοχή.

Για το θέμα πίεση θα πρέπει να ασκήσουν και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης», υπογράμμισε ο κ. Μαριάς.

Σε ότι αφορά τις πυρκαγιές και το σκοπό που εξυπηρετούν τα σχέδια των εμπρηστών, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των Δασικών χαρτών, εκεί όπου υπάρχουν συγκρούσεις και καταπατήσεις του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο, που αποτελεί το δάσος. «Όταν εξαφανισθεί το δάσος, εξαφανίζεται το δημόσιο… και φυσικά οι διεκδικήσεις του…»

Εξ άλλου ο κ. Μαριάς κάλεσε τους πολίτες στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που ξεκίνησε για το θέμα της εγγραφής των Γερμανικών Αποζημιώσεων στον Προϋπολογισμό του 2018. Η ψηφοφορία γίνεται στο notismarias@.gr και θα διαρκέσει ως τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Υγεία

Στον εισαγγελέα βρίσκονται τα ονόματα των γιατρών από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, που διώκονται για παράνομη συνταγογράφηση που προκάλεσε ζημία στο δημόσιο της τάξης των 2,5 εκ ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Διοικητού του Νοσοκομείου Δημήτρη Αδαμίδη, μετά από επισταμένο έλεγχο που διενήργησε η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Έβρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης εντοπίστηκαν γιατροί του Π.Γ.Ν.Έβρου που προέβησαν σε σωρεία παράνομων συνταγογραφήσεων σε επιθέματα κατακλίσεων και σε σκευάσματα διατροφής.

Οι ασθενείς είτε που δεν είχαν εξετασθεί καθόλου από το νοσοκομείο, ή δεχόντουσαν επισκέπτες από αντιπροσώπους χωρίς να τους έχουν καλέσει οι ίδιοι.

Αποκλειστικά ο Δημήτρης Αδαμίδης στην ΕΡΤ Κομοτηνής

Μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Δημήτρης Αδαμίδης, υπογράμμισε πως η έρευνα ξεκίνησε όταν αντιλήφθηκαν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας πως τα επιθέματα των κατακλίσεων που συνταγογραφούνταν αφορούσε πληθυσμό όσο… όλη η Ευρώπη!

Όταν ξεκίνησαν την διασταύρωση των στοιχείων αντιλήφθηκαν πως γιατροί από όλη την Ελλάδα χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα επιθέματα κάποιας εταιρείας. Και επειδή ο ΕΟΠΠΥ για να δικαιολογήσει την χορήγηση του επιθέματος, χρειάζεται την ανάρτηση φωτογραφίας της κατάκλισης που έχει ο ασθενής. «Βρέθηκε από την έρευνα πως οι γιατροί χρησιμοποιούσαν την ίδια φωτογραφία, την οποία προφανώς τους την είχε προμηθεύσει η εταιρεία», τόνισε ο κ. Αδαμίδης.

Όπως σημείωσε ο κ. Αδαμίδης το Δημόσιο θα διεκδικήσει μέσω Αγωγής τα χαμένα χρήματα πίσω στα ταμεία του, κυρίως από τις εταιρείες…ακόμα και με κατασχέσεις.

Ευχαρίστησε τους ασθενείς που προέβησαν στις καταγγελίες, αλλά και το προσωπικό που στην συντριπτική του πλειοψηφία φιλότιμα κάνει το καθήκον του.

Τέλος έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες πως με τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα περνούν στα αθέατα τέτοιου είδους κομπίνες, που να ζημιώνουν το δημόσιο.

Αυτοδιοίκηση

Οδηγίες για το Κουρμπάν Μπαϊράμ

Είναι δυνατή η τέλεση θρησκευτικών σφαγών χωρίς αναισθησία, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο τονίζει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας με αφορμή την θρησκευτική εορτή των Μουσουλμάνων, «Κουρμπάν Μπαϊράμ», που εορτάζεται την 1η Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται να σφαγεί μεγάλος αριθμός βοοειδών και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείων, σε χώρους που δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος και ως εκ τούτου οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως σημειώνουν, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα και ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος.

Παράλληλα, τονίζεται ότι απαγορεύεται κατηγορηματικά η αγορά βοοειδών και αιγοπροβάτων από εκμεταλλεύσεις εκτός της Περιφέρειας χωρίς την έγκριση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών.

Εθελοντές Περιφερειακού Φεστιβάλ VIA EGNATIA στην ΠΕ Ροδόπης έτους 2017

Το Φεστιβάλ πολιτισμού VIA EGNATIA διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το Φεστιβάλ στοχεύει να αποτελέσει πυλώνα τουριστικής/πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, συμβάλλοντας στην πολιτισμική συνένωση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. μέσω της αρχαίας Εγνατίας οδού, στη σηματοδότηση και διασύνδεση του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής με την αρχαία Εγνατία και τη σημερινή τουριστική – πολιτιστική δραστηριότητα.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης προγραμματίζονται ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις, όπως ενημερωτική εκδήλωση – ημερίδα, έκθεση φωτογραφίας αρχαίων ευρημάτων της Εγνατίας Οδού, ταυτόχρονη παρουσίαση – προβολή δράσεων – εκδηλώσεων σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης και οθόνες προβολής, αγώνας δρόμου εντός πόλης 5 χιλ. «VIA EGNATIA RUN», μουσικές εκδηλώσεις με τοπικά συγκροτήματα, την μπάντα Κόζα Μόστρα κ.ά. κατά το διάστημα 22-24/09/2017.

Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος/η να βοηθήσει, εθελοντικά, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής του/της ως εθελοντής/τρια του «Περιφερειακού Φεστιβάλ VIA EGNATIA στην ΠΕ Ροδόπης έτους 2017». Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις antip-rodop@pamth.gov.gr, dianaptixis@pamth.gov.grή στα fax 2531354206 κατά το διάστημα από 14-08-2017 έως 31-08-2017.

Σύλλογοι

Οι κυνηγοί… «έζωσαν» τις… κοιλάδες…έναρξη από χθες της κυνηγετικής περιόδου

Σε ισχύ από χθες το πρωΐ η νέα κυνηγετική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ότι αφορά τον κυνηγετικό σύλλογο Κομοτηνής όπως δήλωσε ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου Παναγιώτης Καραφύλης σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα 2100 κυνηγοί έχουν πάρει άδεια.

Η τοπική άδεια για κυνήγι μεσα στο νομό Ροδόπης κοστίζει 131 ευρώ και η περιφερειακή 151 ευρώ.

Τα θηράματα που επιτρέπονται για κυνήγι είναι από τις 20 Αυγούστου τα τρυγόνια και τα ορτύκια, στις 15 Οκτωβρίου ο λαγός και το αγριογούρουνο και από την 1η Οκτωβρίου η ορεινή πέρδικα.

3.500 κομμάτια Μηλίνας και άπειρους ήχους Γκάϊντας στην Κίρκη

Πάνω από 3.500 χιλιάδες κομμάτια της παραδοσιακής θρακιώτικης πίτας «Μηλίνα» μοιράστηκαν στην γιορτή Μηλίνας και Γκάϊντας που έλαβε χώρα χθες στον οικισμό Κίρκη, στα όρια μεταξύ των νομών Ροδόπης και Έβρου.

Το παρόν τους έδωσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΜΑρωνείας και Κομοτηνής, Παντελεήμων, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Έβρου Δημήτρης Ρίζος με τη σύζυγό του Ευαγγελία και αυτοδιοικητικοί και υπηρεσιακοί φορείς του Έβρου.

Την γιορτή διοργανώνει πάνω από 20 χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης.

Σε όλους τους παρευρισκόμενους μοιράστηκε η Μηλίνα, για την οποία οι γυναίκες του χωριού προετοιμάζονται εδώ και 15 μέρες.

Ωστόσο οι εκδηλώσεις του συλλόγου δεν εξαντλήθηκαν στο μοίρασμα της παραδοσιακής πίτας και προχώρησαν στην διοργάνωση ορεινών διαδρομών μήκους 8 χλμ και πιο μικρές, στο πανέμορφο δάσος που αγκαλιάζει τον οικισμό της Κίρκης!

Δεν αποκλείεται να γίνουν και ποδηλατικές διαδρομές που κι αυτές σιγά σιγά θα θεσμοθετηθούν.

Πολιτισμός

Στα σκαριά φεστιβάλ της παρέας με καλλιτέχνες από το μέλος των Μπαλκανατόλια Χαλήλ Μουσταφά

Τα σχέδιά του για την υλοποίηση ενός μικρού φεστιβάλ, που θα περιλαμβάνει ερμηνεία τραγουδιών, λογοτεχνική βραδιά, τοπικά εδέσματα , παρουσιάσεις δράσεων κάποιων καλλιτεχνικών ομάδων, αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής, το μέλος του συγκροτήματος Βαλκανατόλια-διαπρεπής δικηγόρος-μέλος στο ΔΣ του παραρτήματος της Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και μέλος του ΔΣ του Μεγάρου Πολιτισμού Κομοτηνής, Χαλήλ Μουσταφά.

Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος σε εκπομπή της ΕΡΤ Κομοτηνής, η οποία μεταδόθηκε από την Φωνή της Ελλάδας και τον 102 ΦΜ της Θεσσαλονίκης.

Εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Μαρώνειας-Σαππών

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 7ου Φεστιβάλ Μαρώνειας Σαππών συνεχίζεται στις 25 Αυγούστου, με την ξεκαρδιστική κωμωδία του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, «Γουρούνι στο σακκί».

Η παράσταση θα δοθεί στο Δημοτικό Θέατρο Σαππών στις 9 το βράδυ.

Ξεκινά και φέτος το 18ο Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας,

Ξεκινά και φέτος το 18ο Φεστιβάλ Πανελλήνιου Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας, από την Κυριακή 27 Αυγούστου έως τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου.

Συμμετέχουν 8 θεατρικές ομάδες από όλη σχεδόν την Ελλάδα, οι οποίες θα κριθούν από 8μελή κριτική επιτροπή.

Τα τιμώμενα πρόσωπα για φέτος θα είναι η Αντιγόνη Γλυκοφρύδη και ο Γιάννης Στάνκογλου.

Την παρουσίαση κάνει ο Αλέξης Κωστάλας.