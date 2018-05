Oι Thievery Corporation στο μεγαλύτερο event του φετινού καλοκαιριού στην Κεντρική Ελλάδα! Την Πέμπτη 31 Μαΐου η αγαπημένη μπάντα του ελληνικού κοινού έρχεται για πρώτη φορά στο προαύλιο του Μύλου του Παππά στη Λάρισα. Μία από τις κορυφαίες live μπάντες του πλανήτη.

Οι Thievery Corporation είναι ένα συγκρότημα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 όταν το πάθος τους για τη bossa-nova συνέδεσε τον Eric Hilton και τον Rob Garza. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο τους album »Sounds from the Thievery hi-fi» (1997), ένα πρωτοποριακό project στο οποίο οι δύο μουσικοί αναμείγνυαν, με φοβερή μαεστρία, latin, bossanova, downtempo electro και breakbeat ήχους, προσθέτοντας αιθέρια γυναικεία φωνητικά αλλά και εκφραστικές ρίμες από mc’s.

Κάπως έτσι καθιερώθηκε το πασίγνωστο πια chill out ή lounge είδος μουσικής.

Τα χρόνια που ακολουθούν, οι Thievery Corporation με έντονη την επιρροή από τη bossa-nova σε επιμέρους κομμάτια τους, δημιουργούν έναν εντελώς προσωπικό και ιδιαίτερο ήχο καθώς συνδυάζουν σχεδόν κάθε είδος μουσικής που υπάρχει, από Jamaican Dub Reggae, punk, soundtracks από vintage ταινίες και psychedelic space rock.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30. 22 euros- Early Bird Tickets (limited) 25 euros – Presale (1η φάση προπώλησης)

28 euros – Presale (2η φάση προπώλησης) 30 euros – On spot

