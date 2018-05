Την προσεχή Παρασκευή 18 Μαΐου οι πύλες του 12ου Motor Festival θ’ ανοίξουν για να φιλοξενήσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακή 18 Μαΐου τη μεγαλύτερη και πιο δημοφιλή γιορτή του ελληνικού motorsport, που θα είναι πιο συναρπαστική από ποτέ!



Σ’ ένα μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης έκτασης 30.000 τ.μ. με On Road (ασφάλτινη) αλλά και Off Road (χωμάτινη) αρένα το θέαμα θα ξεπεράσει κάθε… λογική! Αυτό αποτελεί υπόσχεση του διοργανωτή, Μιχάλη Κοντιζά, των επαγγελματιών οδηγών του Motor Festival που εγγυώνται για θέαμα που κόβει την ανάσα και των 300 εκθετών, που… έρχονται με ό,τι πιο σύγχρονο από το χώρο της μηχανοκίνησης!



Το 12ο Motor Festival θ’ αποτελέσει ξανά μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους που είτε είναι φίλοι της μηχανοκίνησης είτε θα γίνουν βιώνοντας από κοντά ένα «καυτό» τριήμερο μηχανοκίνητο υπερθέαμα!

Drift shows, Stunt & extreme Stunt shows, Motocross Shows,Trial and Freestyle shows, 4×4 Shows, Super Cars Shows, Dragster Shows, Rally Shows, Track Shows είναι ένα μόνο μέρος του εντυπωσιακού μενού, που πλαισιώνεται από τα ακροβατικά του ιστορικού και άκρως συναρπαστικού «Γύρου του Θανάτου», από την ενότητα Driving With The Stars που έχει ως στόχο να αναδείξει τα νέα ταλέντα της μηχανοκίνησης, από τον Προσομοιωτή Αγωνιστικής Οδήγησης που θα δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να νιώσουν… επαγγελματίες, όπως και από μια σειρά από Fire & Dance Shows, Dj’s parties, διάφορα Happenings, αλλά και πλούσια δώρα!

Παράλληλα στην ασφάλτινη αρένα θα διεξάγονται τα μεσημέρια Test Drive μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου για το κοινό, ενώ στη χωμάτινη αρένα το Motor Festival θα διεξάγει υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας JEEP Λαμπρούλης και της σχολή οδηγών «Αυτοκίνηση» της Λάρισας Test Drive και συγχρόνως δοκιμαστικά περάσματα από οδηγούς που έχουν αυτοκίνητα 4×4 και είναι τόσο τολμηροί ώστε να δηλώσουν συμμετοχή και να δοκιμάσουν την Off Road Arena (λεπτομέρειες στη σελίδα του Motor Festival στο facebook). Οι θεατές, επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν ως συνοδηγοί και να ζήσουν δίπλα στους επαγγελματίες του είδους τη μοναδική περιπέτεια του OFF ROAD!

Με λίγα λόγια το 12ο Motor Festival της Λάρισας τα έχει όλα! «Το πρόγραμμα είναι καυτό. Οι συμμετέχοντες έτοιμοι και το συμπέρασμα είναι ένα: Αναμένεται θέαμα που θα ξεπεράσει τη λογική. Ξεπεράσαμε τα δεδομένα της εποχής και η υπέρβαση έγινε για άλλη μια φορά» δηλώνει χαρακτηριστικά ο διοργανωτής Μιχάλης Κοντιζάς!

Το 12ο Motor Festival θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Μαΐου το απόγευμα με παρέλαση στην πόλη της Λάρισας στις 17:00, ενώ οι πύλες στη Σκεπαστή Νεάπολης θ’ ανοίξουν στις 17:45 και θα κλείσουν στις 23:00!

Το Σάββατο 19 Μαΐου και την Κυριακή 20 Μαΐου οι πύλες θ’ ανοίγουν στις 11:00 το πρωί και θα κλείνουν στις 22:30 για ένα αδιάκοπο μηχανοκίνητο υπερθέαμα! Πληροφορίες για το ακριβές πρόγραμμα του 12ου Motor Festival στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης (motorfestival.gr)

