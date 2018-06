Η αντίστροφη μέτρηση για το φεστιβάλ Πηνειού έχει ξεκινήσει, όπως ανέφερε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου Λαρισαίων Π. Σάπκας, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις που κάνουν για τέσσερις ημέρες την καρδιά της πόλης να χτυπά στην κοίτη του Πηνειού ποταμού.



Οπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σάπκας «φτάσαμε στο τέταρτο φεστιβάλ από τότε που το αλλάξαμε. Εν συντομία, θα αναφέρω μερικές από τις αλλαγές, όπως η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, η αξιοποίηση του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού, η κινητοποίηση κάθε δομής του δήμου, κάθε φορέα και συλλόγου της πόλης να παρουσιάσει μια πρόταση που να προϋποθέτει τη διάδραση με τους πολίτες, η μετάκληση σημαντικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στον τομέα της μουσικής κυρίως, αλλά όχι μόνο.

Εν κατακλείδι, πιστεύω ότι πετύχαμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ που προάγει τον πολιτισμό, ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, που συμβαίνει σ’ ένα πολύ σημαντικό χώρο για τη Λάρισα, το ποτάμι της, υψηλού επιπέδου, με γνώμονα την ποιότητα, για όλες τις ηλικίες, μαζικό, πρωτότυπο, πλούσιο.



Πιο συγκεκριμένα

Μουσική: τρεις μουσικές σκηνές στήνονται στην κοίτη όπου θα φιλοξενηθούν δεκάδες καλλιτέχνες-συγκροτήματα.

Εικαστικά: Δρώμενα-performances, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, βιωματικά εργαστήρια, εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης, κατασκευές με ανακυκλώσιμα φυσικά υλικά, μοντελισμός κ.ά.

Θέατρο: Θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικά παραμύθια, κουκλοθέατρο κ.ά.

Φωτογραφία: Ανοιχτά μαθήματα φωτογραφίας, διαγωνισμός φωτογραφίας, λειτουργία σκοτεινού θαλάμου, κ.ά.

Επιστήμες: Λειτουργία Φορητού Ψηφιακού Πλανηταρίου, αστροβραδιές, Ρομποτική. Τρισδιάστατος Εκτυπωτής.

Αθλητισμός: Ψυχαγωγικά-αθλητικά παιχνίδια, επιτραπέζια αντισφαίριση, aerial yoga, ποδηλατικά δρώμενα, παγκράτιο, αγωνιστικό σκάκι, μπριτζ κ.ά.

Διάφορες δράσεις, happenings και εκπλήξεις όπως το welcome από το Σύνολο Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας».



TO ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOY ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

19:00 Welcome – Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου Λάρισας

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 21:00-00:00 Akten Tirama / Ευανθία Ρεμπούτσικα – Έλλη Πασπαλά

ΣΚΗΝΗ Β΄ 19:30-00:00 10 to Go / Hidden in the Basement / The Devil and the Almighty Blues

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 20:00-23:30 Απόστολος Φωτιάδης / Aggeliki Toubanaki & the Buzz Bastardz

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 21:00-00:00 Σείριος Σαββαΐδης / Μπάμπης Παπαδόπουλος Acoustic Set

ΣΚΗΝΗ Β΄ 19:30-00:00 Smith n’ Weston / Birthday Kicks / The Last Drive

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 21:30-23:30 Grikanta

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 21:00-00:00 Θραξ Πανκc / Γιάννης Αγγελάκας + 100°C

ΣΚΗΝΗ Β΄ (Las Ramblas Stage) 19:30-00:00 Mageo / Mr. Sibal / Street Outdoors: Jose Amba

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 20:00-23:30 Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής Μελωδία / Πλήρη Ντάξει

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 20:00-00:00 Deadbeat Escapement / Ελεωνόρα Ζουγανέλη

ΣΚΗΝΗ Β΄ 19:30-00:00 Renovatio / Βέβηλος + DJ Magnum and Guests

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 20:00-23:30 Bad Monkeys / Mode Plagal

