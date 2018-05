Στo πλαίσιo της συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe for Citizens – The future perspective of the European Community CIT-EU, αντιπροσωπεία του Δήμου παραβρέθηκε στο Pomarico της Ιταλίας. Στο πρόγραμμα επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Pomarico (Ιταλία) και οι υπόλοιποι εταίροι είναι ο Δήμος Petrijna (Κροατία) και η Πρώτη Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία της Σκόνδρα (Αλβανία).





Στη συνάντηση που διοργάνωσε ο Δήμος Pomarico στις 18-21 Μαϊου 2018 ο Δήμος Λαρισαίων εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Αναπληρωτή Δήμαρχο κ. Γεώργιο Σούλτη, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Αμαξοστασίου κ. Γεώργιο Ζαούτσο καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής καθηγητή κ. Δημήτρη Ιωαννίδη. Στην τριήμερη αυτή συνάντηση, συμμετείχαν περίπου 45 πολίτες – εκπρόσωποι τοπικών αρχών, ενώσεων αθλητισμού και εθελοντισμού, νέοι (μαθητές και φοιτητές), επιχειρηματίες και εκπρόσωποι εμπορικών ενώσεων, για να συζητήσουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις προκλήσεις και ευκαιρίες των ενεργών ευρωπαίων πολιτών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε δημοκρατικό και πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ανάπτυξη της κατανόησης από τους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και στην προώθηση ευκαιριών κοινωνικής και διαπολιτισμικής συμμετοχής και εθελοντισμού σε επίπεδο Ένωσης. Το θέμα ήταν ακριβώς η αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού που αναπτύσσεται λόγω των αυξημένων ροών μεταναστών και των μεγάλων μεταναστευτικών κοινοτήτων που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Στην περιοχή του Pomarico υπάρχουν μεγάλες μεταναστευτικές κοινότητες και τα ευρωσκεπτικά κινήματα είχαν εκεί και εκλογική επιτυχία.

Στη συνάντηση περιλαμβάνονταν παρουσιάσεις των πόλεων καθώς και τρία θεματικά στρογγυλά τραπέζια με τις ακόλουθες θεματικές: 1) “Η ΕΕ ως καρτέλ που ελέγχεται από μια ελίτ και είναι μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών”, 2) “Οι πολιτικές μετανάστευσης της ΕΕ, ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων μέσα στην ΕΕ και η απαίτηση για εσωτερική ασφάλεια”, και 3) “Οικονομικά ενδιαφέροντα της ΕΕ και η στάση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, την κοινωνική ασφάλιση και την αλληλεγγύη από την άποψη των πολιτών”.

Οι συμμετέχοντες επίσης είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τοπικούς φορείς, να επισκεφτούν χώρους πολιτισμού καθώς και την πόλη Ματέρα που είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2019. Στην συζήτηση στην οποία ήταν παρών και ο περιφερειάρχης της περιοχής Basilicata της οποίας πρωτεύουσα είναι η Matera, υπήρξε ενδιαφέρον και συζητήθηκε η εμπειρία της Λάρισας σαν υποψήφια πόλη για τον τίτλο της Πολιτιστική Πρωτεύουσας 2021 και συζητήθηκε το ενδεχόμενο πολιτιστικών συνεργασιών με τη Matera για το 2019.

