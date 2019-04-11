Παρουσία εκατοντάδων φίλων του συνδυασμού «Νέο Κιλελέρ» και υποστηρικτών του, ο δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Θανάσης Νασιακόπουλος εγκαινίασε σήμερα το βράδυ, το εκλογικό κέντρο στη Νίκαιας. Πριν την προεκλογική ομιλία ο δήμαρχος έκανε απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τους πρώτους 133 υποψηφίους του συνδυασμού του.
Ο κ. Νασιακόπουλος τονισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε – και το αποδεικνύετε απόψε με την εντυπωσιακή συμμετοχή σας – η παράταξη των ενεργών και ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών, όχι των κομματικών πελατών.
Είμαστε το άθροισμα των υγιών κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων, όχι το άθροισμα προσωπικών φιλοδοξιών.
Είμαστε η παράταξη της προσφοράς στο συνάνθρωπό μας, όχι της διανομής έμμισθων θέσεων και ρόλων».
Ακολούθως παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι του συνδυασμού
Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝ, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΡΓΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ- ΜΑΡΙΑ, ΚΑΜΗΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Ε.ΚΙΛΕΛΕΡ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΙΓΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΙΟΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΩΙΟΠΟΥΛΟΥ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΟΚΟΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΟΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΝΑΧΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΦΤΑΡΑ ΑΝΤΖΕΛΑ,
ΧΑΣΙΩΤΗ- ΛΑΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
Δ.Ε.ΚΡΑΝΝΩΝΑ: ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΝΕΨΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΝΑΝΟΥΛΗ- ΛΙΑΠΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ, ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ,
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΒΑΪΑ, ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΑΓΚΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Δ.Ε.ΝΙΚΑΙΑΣ: ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΥΛΙΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩΓΑ ΣΟΦΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΚΑΤΟΥΔΗ ΑΛΕΚΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΥΡΙΚΗ ΦΡΙΝΤΑ, ΜΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΥΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΘΗ, ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΠΑΤΡΩΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΠΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΣΙΧΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΧΛΙΑΠΗ-ΓΚΟΥΝΙΑΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ),
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ), ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Ε. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ: ΑΓΡΙΑΔΕΛΗ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΜΔΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,
ΑΡΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΚΑΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ),
ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΦΑΣΗ – ΓΚΑΣΔΡΑΝΗ ΒΑΪΑ, ΚΟΡΔΟΚΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΤΖΟΜΠΑΝΗ ΣΕΒΗ, ΛΟΥΛΕ- ΧΑΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ, ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ, ΡΟΪΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΣΒΑΡΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΤΣΙΒΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΤΣΙΝΤΖΙΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΚΟΣ.