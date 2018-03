Τον 3ο Διεθνή Αγώνα Δρόμου VIA EGNATIA RUN διοργανώνει την Κυριακή 29 Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο αγώνας δρόμου VIA EGNATIA RUN αποτελεί αθλητική διοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και διεξάγεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Μουσικού Γυμναστικού Συλλόγου «ΕΘΝΙΚΟΣ» Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα του τμήματος Στίβου.

Η ιδέα «γεννήθηκε» το 2016 ως ανάγκη να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς που θα καλύπτει διαχρονικά και βιωματικά την ιστορία και τον πολιτισμό της Αρχαίας Εγνατίας Οδού.

Τις τεχνικές λεπτομέρειες του αγώνα, καθώς και την επίσημη ιστοσελίδα www.viaegnatiarun.gr που παρέχει στους δρομείς αναλυτικά τις απαραίτητες πληροφορίες, ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο «Νομαρχείο» στην Αλεξανδρούπολη,ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δημήτρης Πέτροβιτς.

«Το VIA EGNATIA RUN αποτελεί μια καινοτόμο δράση που με «αφετηρία» το παρελθόν, μας «ταξιδεύει» στο παρόν και στο μέλλον αυτού του τόπου. Η ύπαρξη ενός δρομικού αγώνα με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο, δίνει μια διαφορετική προσέγγιση στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων, για τους δρομείς» ανέφερε ο κ. Δημήτρης Πέτροβιτς και κάλεσε όλους τους ερασιτέχνες ή μη δρομείς να τρέξουν στον Ημιμαραθώνιο, που ακολουθεί τα «χνάρια» της Ιστορίας. Να τρέξουν παράλληλα στην αρχαία Εγνατία Οδό, και μέσω του αθλητισμού να προσεγγίσουν το δρόμο που ένωσε στο παρελθόν την Κωνσταντινούπολη με τη Ρώμη, εμπορικά, οικονομικά, πολιτισμικά.

Ο 2ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου «VIA EGNATIA RUN» παραμένει στην ίδια πιστοποιημένη διαδρομή, όπως και το 2017, από τον Σύνδεσμο Διεθνών Μαραθωνίων και Αγώνων Μεγάλων Αποστάσεων (Association of International Marathons and Distance Races – AIMS) με μέτρηση 21.097,5 μ. Αφετηρία της διαδρομής είναι τα δημοτικά λουτρά στη «ΧΑΝΑ» και τερματισμός το «Νομαρχείο» στην Αλεξανδρούπολη. Ώρα εκκίνησης 10:30.

Παράλληλα θα υπάρξει λαϊκός αγώνας δρόμου – «δυναμικού βαδίσματος» 5.000 μ. με αφετηρία στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου, καθώς επίσης παιδικός αγώνας και αγώνας ατόμων με αναπηρία 800 μ. με αφετηρία μπροστά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Οι δρομείς και των δύο αγώνων θα τερματίσουν μπροστά στο «Νομαρχείο». Ώρα εκκίνησης 11:00.

Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως 24/4/2018 ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα www.viaegnatiarun.gr ή και αυτοπροσώπως στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη, 5ος όροφος, γραφείο 2, καθημερινά, και ώρες 9:00 – 15:00.

Δηλώσεις συμμετοχής κατά τους παραπάνω τρόπους μπορούν να υποβάλουν και όσοι επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά στην ασφαλή κι επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου έκανε ιδιαίτερη μνεία στους 300 εθελοντές που στήριξαν τη δράση το 2017, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα του Έβρου, καθώς και σε όλους τους φορείς και τα σωματεία.

Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν και αναφέρθηκαν στην στήριξη του αγώνα VIA EGNATIA RUN, ο Πρόεδρος του Μουσικού Γυμναστικού Συλλόγου ΕΘΝΙΚΟΣ Αλεξανδρούπολης Αυγερινός Μεσινέζης, ο Έφορος Στίβου του ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Γεώργιος Αλεξιάδης, ο Αντιπρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Τεχνικός Διευθυντής Τμήματος Στίβου ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Πατερόπουλος, το στέλεχος του τμήματος στίβου του ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, ο Υπεύθυνος Running Team ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Αντώνης Κουφός και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Θράκης Ιωάννης Πανούδης.

Συντάκτης:Όλγα Ορφανίδου

