Η Μακεδονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών – Δράμας σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σερρών, το ΑΠΘ (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «You’re a poet and you don’t know it: creative writing in EFL» για εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας, διάρκειας 2,5 ωρών. Εμψυχώτρια θα είναι η κα Δέσποινα Καλαϊτζίδου (MEd Drama in Education). Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στις 11:00-13:30, στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης (Ν. Νικολάου 20). Η Είσοδος θα είναι ελεύθερη.

