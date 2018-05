Στην τελετή βράβευσης της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, από το Δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Δημήτριο Κωστούρο, με το Αριστείο πολιτειακής αξίας «Ιωάννης Καποδίστριας», συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, στο Παλαμήδι στο Ναύπλιο.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης, συμμετείχε επίσης στις εργασίες του 14ου Συνεδρίου Διεθνούς Δικαίου, στο Ναύπλιο, με τίτλο «Safeguarding democratic institutions within a Europe in crisis: Challenges and Responses,» που διοργανώθηκε από τον καθηγητή κ. Στέλιο Περράκη, στην αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο.

από δελτίο Τύπου

φωτό: Περ. Πελ/σου

Μοιράσου το άρθρο: