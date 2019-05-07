Κατατέθηκε την Κυριακή, 5 Μαΐου 2019, στο Πρωτοδικείο της Τρίπολης, η υποψηφιότητα του Συνδυασμού «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» με επικεφαλής τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Γιώργο Δέδε.
Οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ανά Εκλογική Περιφέρεια:
Εκλογική Περιφέρεια Αργολίδας
1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
4. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
8. ΡΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
9. ΣΚΛΗΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
10. ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Αρκαδίας
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΔΑΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
8. ΜΠΟΥΡΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΠΑΠΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
12. ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Κορινθίας
1. ΑΛΗΦΑΝΤΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
4. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
7. ΚΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΠΙΕΡΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ
13. ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
14. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
15. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΣΟΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΓΚΕΛΥ) του ΙΩΑΝΝΗ
17. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
Εκλογική Περιφέρεια Λακωνίας
1. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ
5. ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΚΑΡΚΑΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΚΟΚΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
10. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ
3. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6. ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΝΙΑ (ΘΕΟΝΗ) του ΔΡΑΚΟΥΛΗ
13. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΜΠΑΚΟΛΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15. ΜΠΑΡΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16. ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΡΑΤΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
19. ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
20. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
21. ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
δελτίο Τύπου
φωτό: Στ. Ζορμπαλάς