Ομιλία του Fernando Matamoros, καθηγητή Ανθρωπολογίας και Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Ινστιτούτου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πουέμπλα, Μεξικού ICSyH-BUAP και διδάκτορα EHESS Paris με τίτλο: «Επιστημολογίες για την γνώση της αισθητικής, της τέχνης και των ποιητικών στη σκηνή του πολιτικού. Συζήτηση για τους ζαπατίστας (EZLN) και το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο (CNI) στο Μεξικό» θα γίνει στην αίθουσα Α του τμήματος Γεωγραφίας, κτήριο Γεωγραφίας, ισόγειο, στη Μυτιλήνη, την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 18:30. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα ισπανικά με διερμηνεία στα ελληνικά και είναι ανοικτή στο κοινό. Παρουσιάζει η Κρίστη Πετροπούλου. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” και με την υποστήριξη του ERASMUS plus διοργανώνεται ομιλία του Marcelo Argenta Camara, καθηγητή Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωγραφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου του Πόρτο Αλέγρε: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS), με τίτλο: «The political scenario in Brazil and the Latin American context: challenges and potentialities for social movements.»

Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Γεωγραφίας, κτήριο Γεωγραφίας, 2ος όροφος, Μυτιλήνη, την Πέμπτη 24 Μαΐου στις 18:30. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και είναι ανοικτή στο κοινό. Παρουσιάζει η Κρίστη Πετροπούλου. Θα ακολουθήσει συζήτηση.