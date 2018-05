Μια συνεργασία, που είχε ανακοινωθεί τους προηγούμενους μήνες, υλοποιείται αυτές τις ημέρες ανάμεσα στον Φορέα Τουρισμού Μολύβου και την αεροπορική εταιρεία Germania. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Lesvos: After all it’s still the Aegean», οι δύο πλευρές τρέχουν από κοινού καμπάνιες προβολής της Λέσβου ως προορισμό, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών από τη Γερμανία για την τουριστική σεζόν όπου η εταιρεία θα πραγματοποιεί απευθείας πτήσεις από το Ντίσελντορφ και το Μόναχο προς το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης. Οι καμπάνιες προβολής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στοχευμένες δημοσιεύσεις στα social media, καταχωρήσεις και την δημιουργία μιας ειδικής ιστοσελίδας από την αεροπορική εταιρεία για την προβολή του προορισμού, στο: https://www.holidays-germania.com/reiseziel/griechenland/griechische-inseln/lesbos

Η συνεργασία με την Germania αποτελεί ουσιαστικά μέρος από μια σειρά εξωστρεφών ενεργειών του Φορέα Τουρισμού Μολύβου και των συνεργαζόμενων φορέων, που εντάσσονται στην «ομπρέλα» του brand LESVOS: THE OTHER AEGEAN, και έχουν σαν στόχο την διεθνή προβολή και ανάδειξη της Λέσβου και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ως προορισμός. Υπενθυμίζεται, ότι πριν λίγες ημέρες μόνο, με πρωτοβουλία του Φορέα Τουρισμού Μολύβου και του Lesvos Food Fest, του οποίου είναι διοργανωτής, η Λέσβος είχε «παρουσία» και στη γιορτή γαστρονομίας Fete du Pain στις Βρυξέλλες, παρουσιάζοντας τοπικά προϊόντα.

Το LESVOS: THE OTHER AEGEAN ξεκίνησε ως brand προβολής της Λέσβου το 2012, έχει σχεδιαστεί τόσο αυτό, όσο και η καμπάνια «Lesvos: After all it’s still the Aegean», που αποτελεί συνέχειά του, από το ACT -American College of Thessaloniki, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και υλοποιείται από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου και τους συνεργάτες του.