Ο πρώην καγκελάριος Χέλμουτ Κολ, πατέρας της ενοποίησης της Γερμανίας, απεβίωσε σήμερα Παρασκευή σε ηλικία 87 ετών, έγραψε η εφημερίδα Bild.

Απεβίωσε «σήμερα το πρωί στην οικία του στο Λούντβιχσχάφεν» στη νοτιοδυτική Γερμανία, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Χέλμουτ Κολ ήταν ο μακροβιότερος καγκελάριος στη μεταπολεμική Γερμανία, καθώς διετέλεσε επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης από το 1982 έως το 1998. Στήριξε με σθένος την υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.

«Θρηνούμε» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter το κόμμα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), συνοδευόμενο από την φωτογραφία του πρώην καγκελαρίου.

Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ ήταν «η ίδια η ουσία της Ευρώπης» επισήμανε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

«Ο θάνατος του Χέλμουτ Κολ με λυπεί βαθύτατα. Ο μέντοράς μου, ο φίλος μου, η ίδια η ουσία της Ευρώπης. Θα μας λείψει πάρα πολύ» έγραψε ο Γιούνκερ σε μήνυμα που ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Helmut's death hurts me deeply. My mentor, my friend, the very essence of Europe, he will be greatly, greatly missed https://t.co/ikJFdzK9m0

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 16, 2017