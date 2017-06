Η συμφωνία μεταξύ της πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζας Μέι και του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας για τη στήριξη μιας συντηρητικής κυβέρνησης μειοψηφίας αναμένεται να υπογραφεί αύριο Τετάρτη, έγραψε αρχισυντάκτρια του πολιτικού ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου BBC Λόρα Κούνσμπεργκ σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Πληροφορούμαι ότι η τελική διμερής συνάντηση για την υπογραφή μιας συμφωνίας DUP – Τόρις (Συντηρητικοί) αναμένεται να γίνει αύριο», επισήμανε η δημοσιογράφος.Χωρίς να προχωρήσει σε δηλώσεις αναχώρησε η Βρετανή πρωθυπουργός από την πρωθυπουργική κατοικία στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις συνομιλίες που είχε με την επικεφαλής του βορειοϊρλανδικού Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) Αρλίν Φόστερ, σχετικά με μια συμφωνία για τη στήριξη της κυβέρνησής της.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Φόστερ αναφέρει πως οι συνομιλίες με την πρωθυπουργό πηγαίνουν καλά και ότι ελπίζει να ολοκληρωθούν επιτυχώς σύντομα.

Discussions are going well with the government and we hope soon to be able to bring this work to a successful conclusion.

— Arlene Foster (@DUPleader) June 13, 2017