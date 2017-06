Βραδιές με μουσική, θέατρο, κινηματογράφο στην πιο φιλόξενη ταράτσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προτείνει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης για το φετινό καλοκαίρι.

Ως τα μέσα του Σεπτεμβρίου, για παραπάνω από είκοσι βράδια, η ΕΣΗΕΜ-Θ στη Στρατηγού Καλλάρη 5 υποδέχεται το κοινό, που μπορεί να παρακολουθήσει επιλεγμένες θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές, πίνοντας το ποτό του και απολαμβάνοντας τη θέα της θάλασσας από την ταράτσα του ιστορικού κτηρίου.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων με γενικό τίτλο #PRESS_taratsa είναι το ακόλουθο:

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΕ 14/06 | ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ηλίας Ζάικος Ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας και ερμηνευτής που συνέδεσε την ελληνική μουσική σκηνή με τη μυθολογία των μπλουζ, ψυχή του μακροβιότερου ελληνικού μπλουζ σχήματος, των Blues Wire, τιμάται από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ. Ώρα έναρξης: 20.00 | Ελεύθερη είσοδος

ΠΕ 15/06 | ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ Ο βίος του Ευστράτιου Το θέατρο Εταιρότητα παρουσιάζει το έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Θωμάς Βελισσάρης, ουσιαστικά μια προσωπική (;) αναδρομή στη μεταπολεμική νεοελληνική πραγματικότητα, μέσα από τη ζωή του Ευστράτιου, ενός νεοέλληνα μεγαλοεπιχειρηματία, που πια μετρά τις τελευταίες ώρες ζωής. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΔΕ 19/06 | JAZZ ΤΑΡΑΤΣΑ Yako Trio Oι Λέανδρος Πασιάς (πιάνο), Βαγγέλης Βραχνός (κοντραμπάσο), Γιώργος Κλουντζός – Χρυσίδης (ντραμς) παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με όλα τα jazz standards, με μίνι αφιερώματα στους αγαπημένους τους μουσικούς και με… εκπλήξεις. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΠΕ 22/06 | ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ Ο βίος του Ευστράτιου Το θέατρο Εταιρότητα παρουσιάζει το έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Θωμάς Βελισσάρης, ουσιαστικά μια προσωπική (;) αναδρομή στη μεταπολεμική νεοελληνική πραγματικότητα, μέσα από τη ζωή του Ευστράτιου, ενός νεοέλληνα μεγαλοεπιχειρηματία, που πια μετρά τις τελευταίες ώρες ζωής. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΤΡ 27/06 | JAZZ ΤΑΡΑΤΣΑ Jannis Pavlidis Trio Το τρίο των Γιάννη Παυλίδη (κιθάρα), Λάκη Τζίμκα (μπάσο) και Αλέκου Σπανίδη (τύμπανα) επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και θα παρουσιάσει συνθέσεις του Γιάννη Παυλίδη καθώς και επιλεγμένα, διασκευασμένα, κομμάτια δημιουργών της τζαζ. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΔΕ 03/07 | ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ Αγελάδες και Διαφωτισμός Το πρωτότυπο αστικό γουέστερν του Κωστή Ζαφειράκη, έτσι όπως το σκηνοθέτησε ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, ειδικά διαμορφωμένο για την ταράτσα του Μορφωτικού. Ώρα έναρξης: 21.00| Είσοδος: 5€

ΤΕ 05/07 | CINE ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ «Ace in the Hole» («Τελευταίο ατού») (1951), του Billy Wilder Η πρώτη ταινία στην οποία ο μάστορας Μπίλι Γουάιλντερ επωμίστηκε τον τριπλό ρόλο σκηνοθέτη – σεναριογράφου – παραγωγού, το «Ace in the Hole» είναι ένα σκοτεινός λαβύρινθος που οδηγεί τον ήρωα σε μία προδιαγεγραμμένη ήττα. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€ με ποτό | Συνεργασία με CineDogs.gr

ΠΕ 06/07 | JAZZ ΤΑΡΑΤΣΑ Yfilios Project Mια μοναδική πολυεθνική συναυλία με modern jazz αρμονίες που παντρεύονται με ethnic στοιχεία από τον πιανίστα Λέανδρο Πασιά, τον ταλαντούχο ντράμερ Γιώργο Κλουντζό – Χρυσίδη, καθώς και δύο τελειόφοιτων του Jazz Department του Conservatorium van Amsterdam: Adrien Losco (σαξόφωνο) και Abhishek Mangla (μπάσο). Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΔΕ 10/07 | ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ Με λέξεις και μουσική Ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου και οι συνεργάτες του παρουσιάζουν ένα ονειρικό ταξίδι της φυσαρμόνικας και του κοντραμπάσου σε ποίηση Διονύση Καρατζά. Στις φυσαρμόνικες ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, στο κοντραμπάσο ο Γιάννης Κολοβός και στην απόδοση λόγου – απαγγελία η Μόνικα Αϊβάζογλου. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΤΕ 12/07 | CINE ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ «All the President’s Men» («Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου») (1976), του Alan J. Pakula Η ναυαρχίδα του κινηματογραφικού υπό-είδους των δημοσιογραφικών ταινιών, ένα καφκικό κυνήγι της αλήθειας, βγαλμένο από τη μήτρα του πολιτικοποιημένου αμερικάνικου σινεμά των 70s. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€ με ποτό | Συνεργασία με CineDogs.gr

ΔΕ 17/07 | JAZZ ΤΑΡΑΤΣΑ Yako Trio feat Vasilis Lagdas Το Yako Trio θα μας μυήσει στο έργο του σπουδαίου μουσικού Γιάννη Κωνσταντινίδη παίρνοντας τις διασκευές που αυτός έχει κάνει σε παραδοσιακούς σκοπούς και ενορχηστρώνοντας τες για jazz piano trio! Καλεσμένος τους στο συγκεκριμένο live είναι ο κιθαρίστας Βασίλης Λαγδάς. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΠΕ 20/07 | JAZZ ΤΑΡΑΤΣΑ Κουαρτέτο Γιάννη Παυλίδη – Μάκη Στεφανίδη Δυο κιθάρες, ένα μπάσο και τύμπανα «συνομιλούν» μουσικά και χαρίζουν μοναδικές τζαζ στιγμές στο κλείσιμο του πρώτου μέρους των εκδηλώσεων στην ταράτσα της ΕΣΗΕΜ-Θ. Ο Γιάννης Παυλίδης και ο Μάκης Στεφανίδης επιστρέφουν για ένα ξεχωριστό live στο #PRESS_taratsa όπου θα παρουσιάσουν μουσική από γνωστούς συνθέτες/μουσικούς της τζαζ. Δυο καταξιωμένοι μουσικοί, με πολλαπλές συνεργασίες με μουσικούς παγκόσμιου φήμης, θα συμπράξουν στην μόνη καλοκαιρινή εμφάνιση με το κουαρτέτο. Μαζί τους στο μπάσο ο Αγαμέμνονας Μάρδας και στα τύμπανα ο Γιώργος Κλουντζός – Χρυσίδης. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕ 23 – ΚΥ 27/08 | CINE ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 4 th Taratsa Film Festival Καθημερινές προβολές ταινιών από το γνωστό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Ώρα έναρξης: 21.00 | Φιλοξενούμενη διοργάνωση

ΔΕ 28 & ΤΡ 29/08 | ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. & Το πράσινό μου το φουστανάκι Στη νέα, ανανεωμένη εκδοχή της παράστασης των Νέων Μορφών, η Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. (σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος, ερμηνεύει: Μαγδαληνή Μπεκρή) συνομιλεί σκηνικά με ένα επίσης μονολογικό θεατρικό κείμενο της Λένας Κιτσοπούλου «Το πράσινο μου το φουστανάκι» (σκηνοθεσία κι ερμηνεία: Χρυσή Μπαχτσεβάνη). Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΠΕ 31/08 | JAZZ ΤΑΡΑΤΣΑ Parallel Quintet To Parallel Quintet ιδρύθηκε το 2015 στη Θεσσαλονίκη από τους Γιάννη Παυλίδη στην ηλεκτρική κιθάρα, Ευθύμη Τσακίρη στο άλτο σαξόφωνο, Λέανδρο Πασιά στο πιάνο, Αγαμέμνονα Μάρδα στο κοντραμπάσο και Γιώργο Κλουντζό – Χρυσίδη στα τύμπανα. Ο ήχος του Quintet κινείται σε modern jazz και ethnic αρμονίες και έχει εμφανείς επιρροές από τους Avishai Cohen Trio, Kurt Rosenwinkel, Aaron Parks, Dave Holland και Chris Potter. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕ 04 & ΤΡ 05/09 | ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ Λεόντιος και Λένα Το θέατρο Εταιρότητα παρουσιάζει με μουσικοθεατρικό τρόπο την κωμωδία σε τρεις πράξεις του Γκέοργκ Μπύχνερ (γραμμένη το 1836), ένα φιλοσοφικό παραμύθι που στοχάζεται ευφάνταστα την ελευθερία της βούλησης, τον έρωτα, την εξουσία, την τύχη και τη μοίρα. Μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία: Μελίνα Γαρμπή. Παίζουν: Μαρίνα Καζόλη, Μαργαρίτα Κούτοβα, Κώστας Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος Χατζηκυπραίος, και ο μουσικός Περικλής Βραχνός. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΤΕ 06/09 & ΠΕ 07/09 | ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ Η Κατσαρίδα Η εταιρεία θεάτρου Μικρός Βορράς παρουσιάζει το πολυβραβευμένο έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου «Η Κατσαρίδα», σε σκηνοθεσία Τάσου Ράτζου. Το όνειρο μιας κατσαρίδας να ανέβει στο φεγγάρι φτάνει λίγο πιο… ψηλά. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€

ΤΕ 13/09 | CINE ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ «Network» («Το Δίκτυο») (1976), του Sidney Lumet Μία ανελέητη και καυστική σάτιρα, μία γκροτέσκα ματιά στα άδυτα του κόσμου της τηλεόρασης, μία δηκτική ειρωνεία για την έννοια του κοινού και της δημοφιλίας, ένα ατόφιο δείγμα δυστοπικού σινεμά. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€ με ποτό | Συνεργασία με CineDogs.gr

ΔΕ 18/09 | ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ – ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ – Πάρις Παρασχόπουλος Για τον Θεσσαλονικιό μουσικό και συνθέτη που τιμάει το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ θα μιλήσουν φίλοι του και μουσικοί, ενώ θα παρουσιαστεί ο «Ερωτόκριτος και άλλες ιστορίες». Ώρα έναρξης: 20.30 | Είσοδος: 5€ με ποτό

ΤΕ 20/09 | CINE ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ «Sweet Smell of Success» («Σκοτεινοί δολοφόνοι») (1957), του Alexander Mackendrick Μία παραβολή για την τέταρτη εξουσία, όταν γίνεται αδηφάγος και αχόρταγη. Ένα μακιαβελικό παιχνίδι επιβολής και διαβολής, δοσμένο με τους όρους και την αισθητική του φιλμ νουάρ. Ώρα έναρξης: 21.00 | Είσοδος: 5€ με ποτό | Συνεργασία με CineDogs.gr

ΠΑ 22/09 | ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Γιώργος Καζαντζής Οι εκδηλώσεις στην ταράτσα της ΕΣΗΕΜ-Θ κλείνουν μ’ έναν μουσικό που έχει γράψει τη δική του ιστορία και διαδρομή στο σώμα της πόλης, την οποία και με λαχτάρα θα θυμηθούμε. Ώρα έναρξης: 20.30 | Ελεύθερη είσοδος