Kαρικατούρα της Άνγκελα Μέρκελ να κρατά στο ένα χέρι της το κεφάλι του Σοσιαλδημοκράτη αντιπάλου της Μάρτιν Σουλτς αλλά και μαχαίρι, επέλεξε η γερμανική έκδοση του περιοδικού Charlie Hebdo, εκφράζοντας αλληλεγγύη, στο πρόσφατο πρωτοσέλιδο του Spiegel, στο οποίο ο Τραμπ παρουσιαζόταν ως τζιχαντιστής που αποκεφαλίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας.

'@Charlie_Hebdo_' issues cover in solidarity with 'Spiegel' on @realDonaldTrump https://t.co/R9WajQlDMT pic.twitter.com/w3k4Irv1JN

— dwnews (@dwnews) February 9, 2017