Δικαστήριο του Ντιτρόιτ εξέδωσε απόφαση με την οποία απαγορεύει προσωρινά στην αμερικανική κυβέρνηση να εφαρμόσει τους περιορισμούς στη μετανάστευση, όπως αυτοί ορίζονται από το διάταγμα που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται ένα δικαστικό έγγραφο, η δικαστής Βικτόρια Ρόμπερτς έλαβε αυτήν την απόφαση την Πέμπτη, ανταποκρινόμενη σε προσφυγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας του Μίσιγκαν.

Στόχος της προσφυγής αυτής είναι να εκδοθεί μια απόφαση που να απαγορεύει «την άρνηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες» των μονίμων κατοίκων και όσων έχουν έγκυρες μεταναστευτικές βίζες.

Εξάλλου, σχολιάζοντας τη σημερινή επίθεση σε περίπολο στρατιωτικών στην είσοδο του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε στο twitter πως η Γαλλία είναι «και πάλι με τεντωμένα νεύρα».

«Άλλος ένας ριζοσπάστης ισλαμιστής τρομοκράτης επιτέθηκε μόλις στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Οι τουρίστες τέθηκαν υπό περιορισμό», έγραψε ο Τραμπ. «Η Γαλλία είναι και πάλι με τεντωμένα νεύρα. ΗΠΑ ΦΕΡΘΕΙΤΕ ΕΞΥΠΝΑ».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017