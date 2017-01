Η ΕΡΤ3 ανήμερα την Πρωτοχρονιά, Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2017, υποδέχεται το νέο χρόνο με ένα εορταστικό πρόγραμμα πλούσιο σε τραγούδια, μουσική και χορό. Ειδικότερα, στις 08:00, μεταδίδεται σε -Α΄τηλεοπτική προβολή – η συναυλία «Η Παγκόσμια Ορχήστρα για την Ειρήνη στο Μουσικό Φεστιβάλ του BBC» (BBC proms at Royal Albert Hall- World Orchestra for Peace), με έργα: Roxanna Panufnik «Three Paths to Peace» / Richard Strauss «Die Frau ohne Schatten» –symphonic fantasia / Gustav Mahler «Symphony No. 6 in A minor». Την ορχήστρα διευθύνει ο Valery Gergiev. Παραγωγή: BBC/World Orchestra for Peace Ltd. co-production in association with Unitel Classica, 2014.

Στις 10:30, την ψυχαγωγία αναλαμβάνει ο Σλάβα Πολούνιν, ο γνωστότερος κλόουν της εποχής μας και ιδρυτής της Ακαδημίας των Ανοήτων, με την παράσταση «The Slava’s Snowshow».

Στις 11:30, η εκπομπή «Ελλήνων Δρώμενα», συναντά τις αδελφές Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή σε ένα επεισόδιο με τίτλο: «Οι Δεσποινίδες τραγουδούν». Η σκηνοθεσία είναι του Αντώνη Τσάβαλου.

Στις 12:00, «Ο Τόπος και το Τραγούδι του» της ΕΡΤ3 με τον Γιώργη Μελίκη παρουσιάζει ήθη, έθιμα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που αναβιώνουν από Καππαδόκες της σύγχρονης γενιάς, που ζουν στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.

Στις 15:00, η «Διασπορά» με τη Χρύσα Σάμου, ταξιδεύει στη γιορτινή Βιέννη με το δεύτερο μέρος του σχετικού αφιερώματος.

Στις 16:30, η ταξιδιωτική εκπομπή «24 Ώρες Ελλάδα» της Μαρίας Μησσήν, επισκέπτεται τα Ιωάννινα, ανακαλύπτει τα μυστικά της παράδοσης, κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα στη λίμνη και το περίφημο νησάκι της, συνοδεύει έναν βοσκό στα βουνά και έναν στρατιώτη στη σκοπιά και ανακαλύπτει τη μουσική παράδοση μέσα από τον σύγχρονο ήχο των Folk & Roll.

Στις 17:30, μεταδίδεται η δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2015) «Η αλλαγή του χρόνου» (A Year and a Change), σε σκηνοθεσία Stephen Suettinger. Η ιστορία του Owen, ο οποίος σε ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι, έχοντας πιει πολύ έπεσε από τη στέγη του σπιτιού. Αφού σώθηκε, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να κάνει μεγάλες αλλαγές στη ζωή του…

Στις 19:00, μεταδίδεται το «Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά Όπερας – Τζάκομο Πουτσίνι», η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε απευθείας μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2017 με πασίγνωστες άριες από τις γεμάτες δραματική ατμόσφαιρα και ποιητικό ρεαλισμό όπερες του Τζάκομο Πουτσίνι. Οι εκλεπτυσμένες μελωδίες και οι εξαιρετικές ενορχηστρώσεις του σπουδαίου Ιταλού δημιουργού περιγράφουν με πάθος, αλλά και ζεστασιά, τα ανθρώπινα αισθήματα, έχοντας σταθερά στο επίκεντρό τους τη γυναίκα. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Μπότσου και η διεύθυνση παραγωγής του Θέμη Μαυροπεραστή.

Στις 22:30, μεταδίδεται σε -Α΄τηλεοπτική προβολή – η «Εορταστική Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης» (Carnegie Hall 120th Anniversary Consert). Τη φημισμένη ορχήστρα με ξεχωριστούς καλεσμένους τον πιανίστα Emanuel Ax, τον τσελίστα Yo-Yo Ma και τον βιολιστή Gil Shaham, διευθύνει ο Alan Gilbert. Συμμετέχει η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια – ηθοποιός Audra McDonald, ερμηνεύοντας τραγούδια του Duke Ellington (παραγωγή WNET, 2011).

Ακολουθεί στις 24:00 το ντοκιμαντέρ «Στα κέρατα του Ταύρου» σε σκηνοθεσία Θανάση Παπακώστα. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο μουσικό οδοιπορικό για τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τους συνεργάτες του, με συζητήσεις και σχόλια, αλλά και μοναδικές εκτελέσεις τραγουδιών εντός και… εκτός προγράμματος. Η ταινία παρακολουθεί τον τραγουδοποιό μαζί με τη Μάρθα Φριτζήλα και τους «Λαϊκεδέλικα» σε συναυλίες που έδωσαν σε διάφορους χώρους, τόσο πάνω στη σκηνή όσο και στα παρασκήνια.