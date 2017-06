Με πρωταρχικό στόχο την προώθηση και προβολή της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών, αλλά και ως εναλλακτικού προορισμού, ο Δήμος Ρόδου προγραμματίζει, σε συνεργασία με το «Ellines in Emirates», δύο σημαντικές δράσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι δράσεις αφορούν σ’ ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο έντυπο περιοδικό Explore Greece by Ellines in Emirates και στη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο 1ο Ellines in Emirates Greek Travel Forum «Filoxenia» που θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2017 στο Dubai.

Για το σκοπό αυτό η αντιδήμαρχος Τουρισμού, Μαρίζα Χατζηλαζάρου, συναντήθηκε προχθές με τον εκδότη του «Ellines in Emirates» Γιώργο Γιαννάκη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τουρισμού Δήμου Ρόδου, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για τις συγκεκριμένες δράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινότητα των Ελλήνων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αριθμεί 10.000 άτομα, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, γιατρούς.

To «Ellines in Emirates: The Greek Side of Life» είναι ένα πολυδιάστατο μέσο επικοινωνίας το οποίο αποτελεί γέφυρα διασύνδεσης καθώς και επιχειρηματική πύλη ανάμεσα στα Εμιράτα και την Ελλάδα.

«Στις προσπάθειες του δήμου για άνοιγμα σε νέες αγορές με απώτερο σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εντάσσεται και η προβολή του νησιού με σημαντικές δράσεις στο Ντουμπάι και γενικώς στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» επεσήμανε η αντιδήμαρχος Τουρισμού κα Μαρίζα Χατζηλαζάρου.