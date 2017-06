Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι υπάρχουν νεκροί από την πυρκαγιά και ότι δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτιά της.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη μια τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Ιουνίου 2017 σε πύργο 24 ορόφων στο δυτικό Λονδίνο. Τουλάχιστον τριάντα ένοικοι έχουν μεταφερθεί σε πέντε νοσοκομεία, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία ασθενοφόρων στην Βρετανία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες των τοπικών αρχών προκειμένου να προσδιορίσουν τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στον πύργο διαμερισμάτων (Grenfell Tower) όταν ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στον πύργο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, ενώ στην περιοχή έχουν οργανωθεί κέντρα φιλοξενίας προκειμένου να προσφέρουν καταφύγιο στους ενοίκους των διαμερισμάτων του πύργου.

NEW: Massive fire engulfs 27-story residential high-rise building in London; evacuations underway, authorities say. https://t.co/Zvzp4GTnFn pic.twitter.com/thgUOtSQfV

— ABC News (@ABC) June 14, 2017