Ένας άνδρας που φορούσε μια μπλούζα με θέμα τον Πόλεμο των Άστρων άνοιξε πυρ σήμερα στο διεθνές αεοροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ στην Φλόριντα, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τουλάχιστον 5 ανθρώπους, προτού αστυνομικοί τον συλλάβουν και τον θέσουν υπό κράτηση, γνωστοποίησαν οι αρχές και περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.Ένας γερουσιαστής για την πολιτεία της Φλόριντα ο Μπιλ Νέλσον, αναγνώρισε τον δράστη και όπως είπε στο CNN πρόκειται για τον Έστεμπαν Σαντιάγκο.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν στο περιστατικό, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας του Μπρόουαρντ.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, δεν φέρεται να είπε τίποτα την ώρα του περιστατικού, ενώ τον πυροβόλησαν αστυνομικοί καθώς επιχειρούσε να γεμίσει εκ νέου το όπλο του, μετέδωσε το MSNBC, επικαλούμενο μαρτυρίες.

Ο Τζον Σλίσερ, που δήλωσε στο MSNBC ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, περιέγραψε τον δράστη ως έναν «σιωπηλό άνδρα» που «πυροβολούσε εναντίον μας», την ώρα που «οι επιβάτες ανέμεναν να παραλάβουν τις αποσκευές τους».

«Έσκυψα και άρχισα να προσεύχομαι» τόνισε ο ίδιος, ενώ η σύζυγός του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι.

«Δεν είπε τίποτα, ήταν σιωπηλός όλη την ώρα, δεν φώναξε τίποτα» είπε από την πλευρά του ο Μαρκ Λία, ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 12.55 τοπική ώρα (19.55 ώρα Ελλάδας).

Από το διεθνές αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, περνούν πολλοί τουρίστες που ταξιδεύουν σε κρουαζιέρες ή που μεταβαίνουν σε κάποια χώρα της Καραϊβικής.

Το κίνητρο της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστο, υπογράμμισε η Μπάρμπαρα Σέριφ, τοπική αξιωματούχος.

