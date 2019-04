Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Αrc for Dance Festival ξεκινά τη δεύτερη δεκαετία δράσης του πολυφωνικά, από τις 4 έως τις 26 Μαΐου.



“Evocation: something, flesh emerges from voice”

«Επίκληση: κάτι, σάρκα αναδύεται από τη φωνή»

—Michel Serres

Με έμφαση τόσο στους διαφορετικούς ήχους, τις “φωνές” που παράγουν, προτείνουν και εκπέμπουν τα σώματα που χορεύουν, όσο και στους τρόπους που προσλαμβάνουν τους ήχους αυτούς οι θεατές. Ανακαλεί χορευτικά ιδιώματα εξετάζοντας τη δυνατότητά τους να αρθρώνουν διεκδικήσεις, να διατυπώνουν αιτήματα, να δημιουργούν τοπία από σύνθετα τελετουργικά, με ευρύτατα ερεθίσματα.

Ο κεντρικός πυρήνας του φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στις 23, 24, 25 και 26 Μαΐου, στο θέατρο Κιβωτός, φιλοξενεί οκτώ παραστάσεις έργων σύγχρονου χορού, τα πέντε από τα οποία παρουσιάζονται στην παγκόσμια πρεμιέρα τους στην Αθήνα. Τα έργα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ εκφραστικό τόξο με σημείο αιχμής τον ήχο της κίνησης, την πολυφωνία των σωμάτων και τελικά τη γλώσσα που αρθρώνει ο χορός σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουν έργα τους οι δημιουργοί: Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου, Σοφία Μαυραγάνη, Ξένια Κογχυλάκη, Fouad Boussouf (Μαρόκο-Γαλλία), Στέφανος Μπίζας, Φώτης Νικολάου (Κύπρος), Ιωάννα Αντώναρου και Νατάσα Σαραντοπούλου, Flora Detraz (Company cie PLI /Πορτογαλία-Γαλλία).

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Αrc for Dance Festival επιχειρεί να απαντήσει στα καίρια ερωτήματα:

Πώς “ακούει” ο χορός τον κόσμο και πώς διευρύνει τον τρόπο που συν-αισθανόμαστε;

Με ποιον τρόπο συλλαμβάνει τον ρυθμό στη σχέση του με τον χρόνο, την επανάληψη, την κίνηση και την παύση και πόσο περιλαμβάνει τον θόρυβο, την α-νόητη φωνή του τυχαίου και του αυτοσχεδιαστικού;

Ποιος είναι ο ήχος της ψηφιακής πραγματικότητας και πώς διαχέεται στον φυσικό κόσμο μέσα από τα σώματα;

Η μνήμη είναι σωματική ή ακουστική; Τι την διεγείρει και πώς φτιάχνει το συντακτικό της όταν εκφράζεται;

Προεκτείνοντας τους προβληματισμούς της προηγούμενης, επετειακής διοργάνωσης γύρω από την πολυδιάστατη διαμόρφωση του σύγχρονου, το 11ο Αrc συντονίζεται στον “θόρυβο” που παράγει ο χορός καθώς συνθέτει τη δική του γλώσσα, τους ρυθμούς, τις χροιές και εντάσεις της. Ακούει τις εκφορές της κίνησης και μας ζητά να αντιληφθούμε τις νέες διαστάσεις που προκύπτουν από αυτή την πολυφωνία.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Αrc for Dance Festival, με καλλιτεχνική διευθύντρια τη Φρόσω Τρούσα, διοργανώνεται από το 2008 από την καλλιτεχνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία DAN.C.CE Unitiva, ενώ από το 2018 απολαμβάνει την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Αrc for Dance Festival» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του «11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Αrc for Dance Festival», υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Με το Αrc for Dance Festival 11, η διοργάνωση που πρωτοστάτησε στην ανάδειξη νέων τάσεων και δημιουργών επιβεβαιώνει την πίστη της στην ανοιχτή δυναμική του χορού, όπως αυτή εκφράζεται στη διαρκή αλληλεπίδρασή του με άλλες τέχνες και εκφράσεις.

Συνεχίζει να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάδειξη νεοφυών δημιουργικών κατευθύνσεων και τον ουσιαστικό πειραματισμό πάνω στη γλώσσα του χορού από πρωτοεμφανιζόμενους αλλά και ώριμους χορογράφους.

Διευρύνει τη συμμετοχή των Ελλήνων δημιουργών στον παγκόσμιο διάλογο για τον χορό με την ένταξή τους σε διεθνή δίκτυα και την πρόσκληση επαγγελματιών και ειδικών του χορού από όλο τον κόσμο στη χώρα μας.

Ενισχύει την παρουσία του χορού στη δημόσια σφαίρα και προτείνει νέους τρόπους κατανόησης και απόλαυσης της κίνησης.

Για περισσότερες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, προκρατήσεις για τις παραστάσεις και αιτήσεις συμμετοχής στα σεμινάρια, μπορείτε να απευθύνεστε στη διοργάνωση:

Αrc for Dance Festival 11

DAN.C.CE Unitiva

http://www.arcfordancefestival.gr

Email: [email protected]

Κύριες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ 23, 24, 25 και 26 Μαΐου

23/05/19

“Evil Unicorns”_ Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου /GR Πρεμιέρα

“Afterwords” _ Σοφία Μαυραγάνη /GR Πρεμιέρα

24/05/19

1) “Junk Dance”_Ξένια Κογχυλάκη /GR Πρεμιέρα

2) “Nass”_Company Massala/ France

25/05/19

1) “The Playground”_ Στέφανος Μπίζας /Greece- Denmark Πρεμιέρα

2) “Τάματα” _ Φώτης Νικολάου /Cyprus

26/05/19

1)It’s better in the bahamas_ Ιωάννα Αντώναρου- Νατάσα Σαραντοπούλου /GR Πρεμιέρα

2) “Muyte Maker”_ Company Flora Detraz (Company Cie Pli) / Portugal- France

Παράλληλες Δράσεις του Φεστιβάλ

P ΑRC_dialogues

4 και 5 Μαΐου

Oι χορογράφοι Σοφία Μαυραγάνη, Φώτης Νικολάου, Fouad Boussouf και Flora Détraz αποκαλύπτουν την “πρώτη ύλη” του έργου τους και τις επιρροές τους μέσα από προβολή βίντεο και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό που συντονίζει η Χρυσάνθη Μπαδέκα.

ARC_hood

10, 11 και 12 Μαΐου

Στο πλαίσιο της δράσης που φέρνει τον χορό στις γειτονιές, στους πεζοδρόμους, στις πλατείες, στον δημόσιο και κοινό χώρο της πόλης, οι Satchie Noro και Silvain Ohl παρουσιάζουν τη δημιουργία τους Origami.

ARC_prime movers

18 και 19 Μαΐου

Νέοι δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους και την ιδιαίτερη κινητική τους γλώσσα, και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πεδίου σε επαφή με ένα ευρύ, διεθνές κοινό.

ARC_loop

23, 24, 25 και 26 Μαΐου

Η Despina Lloyd Goula παρουσιάζει μια λούπα κάθετων χορευτικών συμβάντων (vertical dance) έξω και γύρω από τον χώρο των παραστάσεων του κεντρικού πυρήνα του φεστιβάλ και σε οργανική συνάφεια με τα έργα του.

ARC_flow

25 και 26 Μαΐου

Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) των παραστάσεων του κεντρικού πυρήνα του φεστιβάλ το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2019.

ARC_hothouses

23 και 24 Μαΐου

Επιμορφωτικά workshops για επαγγελματίες του χορού με εστίαση στις εξελίξεις των χορευτικών τεχνικών, τις διεθνείς τάσεις και τα νέα χορευτικά ιδιώματα.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις/παρατάσεις είναι δωρεάν.

