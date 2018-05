Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν καλλιτέχνες και παραστάσεις που πρωτοστατούν στην παγκόσμια χορευτική σκηνή, τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Κοινή γραμμή των παραστάσεων είναι η κινησιολογία που διευρύνεται πέρα από τα γνωστά όρια. «Οι καλλιτέχνες δείχνουν ότι οι αναζητήσεις του σύγχρονου χορού έχουν απομακρυνθεί πολύ από το ύφος, την αισθητική και τα ερωτήματα που απασχολούσαν την τέχνη του χορού μέχρι και πριν από μερικά χρόνια», σημειώνει η καλλιτεχνική σύμβουλος για τον χορό στο Φεστιβάλ Αθηνών, Στεριανή Τσιντζιλώνη, συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά των παραστάσεων που θα δούμε. «Τελικά η παράσταση γίνεται μια μίξη από διαφορετικά πεδία: τέχνη, επιστήμη, φιλοσοφία».

Πώς όμως πραγματώνει κάθε παράσταση αυτό τον σκοπό; Ο Arcadi Zaides θέτει στο επίκεντρο της παράστασης την κινητικότητα των προσφύγων στα σύνορα. Οι El Conde de Terrefiel συνδυάζουν τον φιλοσοφικό λόγο με την εικαστική εγκατάσταση, για να μας μεταφέρουν από το ατομικό στο συμπαντικό. Ο Bruno Beltrão θέτει ως αφετηρία το street dance για να αρθρώσει πολιτικό λόγο. Η Marlene Monteiro Freitas, με επιρροές από ποικίλα πεδία, αναπτύσσει μια ιδιαίτερη κινησιολογία που δημιουργεί μία νέου τύπου αρμονία, μέσα από τις αντιθέσεις. Ενώ ο Γιάννης Μανταφούνης με τη Manon Parent αναπτύσσουν μια μεθοδολογία που βασίζεται στον δομημένο χορευτικό αυτοσχεδιασμό, σε ανοιχτό σενάριο.

Arkadi Zaides

4-6 Ιουνίου, 21:00

Στις 4 Ιουνίου, μετά την παράσταση ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση με τον Arkadi Zaides (χορογράφο), την Έφη Λατσούδη (μέλος της Αλληλεγγύης Λέσβου) και τον Κωστή Παπαϊωάννου (τ. γενικός γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιστορικός).

Συντονίζει η Στεριανή Τσιντζιλώνη (καλλιτ. σύμβουλος για τον χορό, ΦΑ).

Η συζήτηση διεξάγεται στα ελληνικά (Διάρκεια: 1 ώρα)

Συντελεστές

Σύλληψη-σκηνοθεσία: Arkadi Zaides

Σε συνεργασία με τους: Claire Buisson, Nienke Scholts, Jonas Rutgeers, Youness Anzane, Effi & Amir (Effi Weiss & Amir Borenstein), Gabriel Braga, Culture Crew, Amit Epstein, Dyane Neiman, Thalie Lurault, Etienne Exbrayat, Simge Gücük

Διεθνής διανομή: Key Performance – Julia Asperska & Koen Vanhove

Ο Arkadi Zaides υποστηρίζεται από το υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας της Γαλλίας – Ωβέρνη-Ρον-Αλπ

Υπό την αιγίδα του: Bruno Beltrão – Grupo de Rua Inoah

13-15 Ιουνίου, 21:00

Ο Βραζιλιάνος Μπρούνο Μπελτράο, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι μία ξεχωριστή χορογραφική παρουσία, καθώς με το ιδιαίτερο ιδίωμά του κατάφερε να εισαγάγει στον κόσμο του σύγχρονου χορού το street dance και τη χιπ χοπ. Η ομάδα του, Grupo de Rua, συστάθηκε το 1996 και αποτελείται αποκλειστικά από αυτοδίδακτους χορευτές από διαφορετικά είδη του street dance. Βραβευμένος το 2010 με το Bessie Award, ο Μπελτράο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις χορογραφίες του, που δεν περιορίζονται στη μεταφορά του street dance στη σκηνή, αλλά σε νέες συνθέσεις που δοκιμάζουν τις συμβάσεις του είδους και θίγουν γενικά θέματα και προβληματισμούς.

To Inoah είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δουλειάς του, καθώς μέσα από τις εκπληκτικές σωματικές ικανότητες των χορευτών του, ο Μπελτράο θίγει τα σκάνδαλα διαφθοράς και τις πολιτικές συνθήκες στην πατρίδα του, ενώ παράλληλα μιλάει για το πώς ο άνθρωπος να διαμορφώνεται από τις συνθήκες και τις ιδεολογίες. Μέσα σε μια σχεδόν άδεια σκηνή, δέκα χορευτές πραγματεύονται τη συνδιαλλαγή, τη σύγκρουση, τη συνύπαρξη και τη συλλογικότητα, σε μία άκρως εντυπωσιακή χορογραφία.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Bruno Beltrão

Βοηθός σκηνοθέτη: Ugo Alexandre Neves

Ερμηνευτές: Bruno Duarte, Cleidson De Almeida “Kley”, Douglas Santos, Igor Martins, João Chataignier, Leandro Gomes, Leonardo Laureano, Linaldo Pantoja “Dhuk”, Ronielson Araújo “Kapu”, Sid Yon

Φωτισμοί: Renato Machado

Κοστούμια: Marcelo Sommer

Μουσική: Felipe Storino

Συμπαραγωγή: Kampnagel (Αμβούργο), Festival de Marseille (Μασσαλία), Wiener Festwochen (Βιέννη), Mousonturm (Φρανκφούρτη), Kunstenfestivaldesarts (Βρυξέλλες), Tanzhaus Nrw (Ντύσσελντορφ)

Marlene Monteiro Freitas of ivory and flesh – statues also suffer

24 & 25 Ιουνίου, 21:00

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τον ενθουσιασμό των θεατών που παρακολούθησαν την παράσταση Βάκχες-πρελούδιο κάθαρσης της Μαρλένε Μοντέιρο Φρέιτας, πέρυσι το καλοκαίρι στην Πειραιώς 260. Η νεαρή Πορτογαλίδα από το Πράσινο Ακρωτήρι, με τη διαρκώς ανερχόμενη πορεία, συγκαταλέγεται πλέον στους πιο υποσχόμενους καλλιτέχνες του χορού παγκοσμίως. Αντλώντας την έμπνευσή της από ποικίλες πηγές, καταλήγει σε απρόσμενους κινησιολογικούς κώδικες, πολύ μακριά από τις καθιερωμένες συμβάσεις του χορού και σε συνδυασμό πάντα με έντονη μουσική επένδυση.

Βραβευμένη πλέον με τον Αργυρό Λέοντα για τον Χορό στην Μπιενάλε της Βενετίας (2018), η χορογράφος επανέρχεται στην Πειραιώς 260 με την παράσταση που την εκτόξευσε ανάμεσα στα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου χορού. Πρόκειται για το πρώτο έργο της για μεγάλο σύνολο και μουσικούς (κρουστά) και περιγράφεται από την ίδια ως «χορός από μαρμαρωμένες φιγούρες». Στο επίκεντρο βρίσκεται η έννοια του μαρμαρωμένου σώματος, του αγάλματος που ζωντανεύει. Το θέαμα κινείται στο σουρεαλιστικό σύμπαν της Φρέιτας, με πολλαπλές επιρροές, από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου, τον κινηματογράφο αλλά και την αφρικανική τέχνη.

Συντελεστές

Χορογραφία: Μαρλένε Μοντέιρο Φρέιτας

Ερμηνεία: Marlene Monteiro Freitas, Andreas Merk, Betty Tchomanga, Lander Patrick, Cookie (κρουστά), Tomás Moital (κρουστά), Miguel Filipe (κρουστά)

Φωτισμοί- σκηνικά: Yannick Fouassier

Ζωντανή μουσική: Cookie (κρουστά)

Μοντάζ – ήχος: Tiago Cerqueira

Έρευνα: João Francisco Figueira, Marlene Mont

