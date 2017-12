Ο Μάριος Φραγκούλης ερμηνεύει κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο, την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής.

Συνδυάζοντας το κλασικό με το σύγχρονο, ο Μάριος Φραγκούλης συμπληρώνει το πρόγραμμα των δύο εορταστικών συναυλιών του στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης με κομμάτια από διάσημα μιούζικαλ (Les Misérables, The Phantom of the Opera, West Side Story, Sunset Boulevard, The King and I, The Wizard of Oz, Jubilee κ.ά.), που ερμηνεύει σόλο αλλά και σε ντουέτο και τρίο με τη Βασιλική Καραγιάννη και τη Μυρσίνη Μαργαρίτη.

Ακούγονται, μεταξύ άλλων, τα τραγούδια «I Dreamed a Dream», «Music of the Night», «Maria», «If I Loved You», «Somewhere Over the Rainbow», «We Kiss a Shadow» και «Smile», που έγραψε ο Τσάρλι Τσάπλιν για το αριστούργημά του Μοντέρνοι καιροί.

Συντελεστές:

Τενόρος: Μάριος Φραγκούλης

Σοπράνο: Βασιλική Καραγιάννη

Σοπράνο: Μυρσίνη Μαργαρίτη

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Μέγαρο Μουσικής

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, στις 20:30

Τιμές εισιτηρίων

12 € (Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι) 25 €

(Ζώνη Ε) 33 € (Ζώνη Δ) 40 € (Ζώνη Γ) 48 € (Ζώνη Β) 54 € (Ζώνη Α) 60 €

Τηλ. 210 72.82.333

Μοιράσου το άρθρο: