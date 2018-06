H Αμερικανίδα συγγραφέας Χάνια Γιαναγκιχάρα έρχεται στις 4 Ιουνίου στην Αθήνα, προσκεκλημένη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, για να συζητήσει με τον συγγραφέα Γιώργο-Ίκαρο Μπαμπασάκη.

Χρειάστηκαν μόλις δύο μυθιστορήματα για τη Γιαναγκιχάρα προκειμένου να τραβήξει την προσοχή της λογοτεχνικής κοινότητας των ΗΠΑ. Η πρώτη ήταν το The People in the Trees, που συγκαταλέχθηκε στις καλύτερες εκδόσεις του 2013, ενώ δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το A Little Life (Λίγη Ζωή), που την εγκαθίδρυσε στην ελίτ των σύγχρονων Αμερικανών συγγραφέων. Κόρη ενός ερευνητή αιματολόγου-ογκολόγου και Χαβανέζα σε βάθος τεσσάρων γενεών, η Χάνια Γιαναγκιχάρα γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και μεγάλωσε σε διάφορες πόλεις, ακολουθώντας τον πατέρα της στις μετακινήσεις του. Απόφοιτη του Smith College της Μασαχουσέτης –το οποίο επέλεξε επειδή είχε φοιτήσει εκεί η Sylvia Plath–, άρχισε να ξεδιπλώνει το συγγραφικό ταλέντο της ως δημοσιογράφος. Σήμερα, εγκατεστημένη στη Νέα Υόρκη και παρά την παγκόσμια αναγνώρισή της, διατηρεί την πρωινή δουλειά της στο περιοδικό των The New York Times.

Χρειάστηκε 18 χρόνια για να ολοκληρώσει το πρώτο βιβλίο της και μόλις 18 μήνες για το δεύτερο. «Η ζωή στο σύνολό της είναι μικρή» παρατηρεί η 40χρονη συγγραφέας και η ίδια την αιχμαλωτίζει στα βιβλία της με μια σπάνια ευθύτητα.

4 Ιουνίου 2018 | 19:00

Συντελεστές

Επιμέλεια: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Πάσκουα Βοργιά

Στο τέλος της εκδήλωσης, η Hanya Yanagihara θα υπογράψει βιβλία.

Είσοδος ελεύθερη

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

