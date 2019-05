Το νέο του χορογραφικό έργο με τίτλο Hardly the Same, a dance guide to mess up body and mind, μια παράσταση για την αποκρυπτογράφηση της κίνησης, παρουσιάζει ο Δημήτρης Μυτιληναίος στον χώρο τέχνης Artiria Athens στις 10, 11 και 12 Μαΐου.

Σχεδόν το ίδιο ή μετά βίας το ίδιο; Μια μετα-κινούμενη χορογραφική πίστα για δύο χορευτές. Ένας ογκώδης οδηγός κινήσεων που παίζει με τη φύση του. Από ένα σημείο και μετά, εύκολα αναρωτιέται κανείς, αν αυτό που συμβαίνει επί σκηνής έχει ξανασυμβεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ή σε παραλλαγή, αν οι πιθανές σχέσεις των σωμάτων στον χώρο και τον χρόνο έχουν εξαντληθεί κι αν, τελικά, μένει κάτι άλλο να συμβεί.

Το Hardly the Same επιχειρεί να εξαντλήσει το κοινό βηματολόγιο των χορευτών. Οι επιλεγμένες κινήσεις ικανοποιούν συστήματα προσέγγισης του χώρου, αλλά προέρχονται κι από πηγές που δεν είναι απαραίτητα ομοιογενείς ούτε σχετίζονται πάντα με τις πρώτες ύλες του χορού· δίνουν, όμως, ιδέες για αναλογίες, υποθέσεις και μετασχηματισμούς. Στην πραγματικότητα, κάθε ιδέα έχει παράξει ένα μοναδικό σύστημα, μια σχεσιακή λειτουργία. Κάθε φόρμα που κατασκευάζεται, αναπόφευκτα διαλύεται. Η χορογραφική παρτιτούρα, το score, ορίζει τι θα συμβεί, πώς, πού και πότε. Το πλήθος, όμως, των κινήσεων και των κινησιολογικών οδηγιών μαζί με τις συνδυαστικές τους πιθανότητες εγείρουν το ζήτημα της σημασίας: χρειάζεται, τελικά, να αποκρυπτογραφούνται τα συστήματα;

Οι πιθανές διατάξεις για τη σειρά κινήσεων κάθε ανθρώπου είναι 4.714.722 επί 10284. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς.

Λίγα λόγια για τους συντελεστές



Δημήτρης Μυτιληναίος

Ο Δημήτρης Μυτιληναίος είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (2012- 2015) και του master exerce- ICI-CCN Université III Paul-Valéry-Montpellier με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση (Διετές πρόγραμμα υπό την διεύθυνση του Christian Rizzo στον τομέα των χορογραφικών σπουδών, όπου συνεργάστηκε με τους DD Dorviller, Laurent Pichaud, Jenifer Lacey, Nadia Lauro, Alix Demorant, Myrto Katsiki, Volmir Cordeiro, João Fiadeiro.). Έχει χορέψει σε έργα των Inaki Azpillaga, Αναστασίας Βαλσαμάκη, Γιώργου Σιώρα Δεληγιάννη, Ίριδας Καραγιάν, Eve Chariatte Jurij Konjar, Romeo Castellucci, Yvonne Rainer. Έχει παρουσιάσει τα χορογραφικά έργα: “climbing”στην έκθεση “Danse, Danse, Danse” στο Nouveau Musée National Monaco Villa Paloma (2016), “Variations in 200 steps” στο CND Paris (Camping 2017) και στο ICI-CCN, “Performer la Recherche”- ένα συνεργατικό project του Laurent Pichaud- στα Laboratoires d’Aubervillers (2017) και Place de la Danse, Toulouse (2018), “Drifting Experiment” στο Dance Days Chania 7,”softly with this score”, ICI-CCN Montpellier (2018).



Νεφέλη Καδινοπούλου Αστερίου

Η Νεφέλη Καδινοπούλου Αστερίου αποφοίτησε με άριστα από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Tέχνης το 2015. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε σεμινάρια με τους Damien Jalet, David Zambrano, Rosas, Λίντα Καπετανέα, ενώ συμμετείχε στο performance project του φεστιβάλ «Ένα μικρο βήμα» υπό την επίβλεψη των Rootlessroot. Τη χρονιά 2015-16 υπήρξε μέλος του Bodhi project στο SEAD, όπου και χόρεψε σε κομμάτια των Etienne Guilloteau, Eldad Ben Sasson, Juxtapoz, Sita Ostheimer, Mark Lorimer, σε φεστιβάλ στην Ευρώπη, το Ισραήλ και την Αμερική. Το 2016 συνεργάστηκε με τον χορογράφο Ian Kaler για το κομμάτι Screens (Tanzquartier Βιέννη). Έχει συνεργαστεί με την Αναστασία Βαλσαμάκη για το κομμάτι Sync (Aerowaves 2017), την ομάδα Apotosoma του Αντώνη Φωνιαδάκη (Facades, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), την Ίριδα Καραγιάν (Moves and gestures and images and sounds), το χοροθέατρο Οκτάνα και τον Κωνσταντίνο Ρήγο (Ιεροτελεστία της Άνοιξης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), τον Δημήτρη Μυτιληναίο (Softly with this score, ICI-CCN Montpellier). Τέλος, έχει συνεργαστεί με την Hellenic Dance company σε έργα των Martha Graham, Τono Lachky και Αντώνη Φωνιαδάκη.

Χορογραφία: Δημήτρης Μυτιληναίος

Συνδημιουργία και εκτέλεση: Δημήτρης Μυτιληναίος, Νεφέλη Καδινοπούλου Αστερίου

Σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Προβατόπουλος

Φωτογραφίες – Video: suku – Μαρίνα Σκουτέλα

Μέρες και ώρα παραστάσεων: 10, 11,12 Μαΐου

Διάρκεια: 50 λεπτά

Είσοδος ελεύθερη: Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο 690 6858027 ή στο [email protected]

Artiria Athens

Λεωχάρους 13, Αθήνα

Τηλ.: 2103227446

