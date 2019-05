Καταργώντας τα όρια ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, η Γου Τσανγκ έρχεται στη Στέγη και παρουσιάζει τη βίντεο εγκατάσταση One Emerging from a Point of View, έως τις 19 Μαΐου, ύστερα από ανάθεση του Fast Forward Festival 6, ρίχνοντας μια διαφορετική ματιά στο φαινόμενο της μετανάστευσης.

Η βραβευμένη κινηματογραφίστρια και εικαστική καλλιτέχνις Γου Τσανγκ, που συνδυάζει τεχνικές του σινεμά τεκμηρίωσης, αλλά και του αφηγηματικού σινεμά, δημιουργεί από την αρχή «εικόνες» και «εικασίες» για τις αναπαραστάσεις που διαμορφώνονται βάσει της φυλής ή του φύλου, με τα πρότζεκτ της να έχουν παρουσιαστεί σε μουσεία και φεστιβάλ κινηματογράφου ανά τον κόσμο, από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (ΜοΜΑ) και το Guggenheim Museum της Νέας Υόρκης, έως την Tate Modern του Λονδίνου και το Stedelijk Museum του Άμστερνταμ έως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Χιροσίμα (Hiroshima MOCA) και το Kuandu Museum της Ταϊπέι.

Από κοινού με την περφόρμανς της, Sudden Rise, τα δύο έργα συνομιλούν, δημιουργώντας ανατρεπτικές εικόνες της σύγχρονης πραγματικότητας.

Η Γου Τσανγκ και το σύνολο Moved by the Motion αντλούν αποσπάσματα από το κείμενο “Sudden Rise at a Given Tune” που έγραψαν η Τσανγκ, η διεπιστημονική καλλιτέχνιδα boychild και ο ποιητής και πανεπιστημιακός Fred Moten, για να δημιουργήσουν μια περφόρμανς που μοιάζει με ζωντανό κολλάζ. Στο “Sudden Rise at a Given Tune”, λέξεις και πράξεις ακτιβιστών, ποιητών και επιδραστικών δοκιμιογράφων (όπως των Langston Hughes, James Baldwin και W.E.B. Du Bois), για τα πολιτικά δικαιώματα κατά τον 20ό αιώνα, συναντούν τους στίχους του Jimi Hendrix, τους στοχασμούς της Hannah Arendt και τη «μαντική» φαινομενολογία του Oskar Becker.

Η περφόρμανς, που παραπέμπει στα παιχνίδια “exquisite corpse” («εξαίσιο πτώμα») και “Consequences” των Σουρεαλιστών του Μεσοπολέμου, έχει αναφορές στο θέατρο «φαντασμαγορίας» του 18ου αιώνα, με τις προβολές και τους ανακλαστήρες φωτός να απηχούν ιστορίες ψυχικού τραύματος και αντίστασης πέραν, εντός και εκτός του χρόνου. Η boychild και ο χορευτής Josh Johnson παίζουν ως ντουέτο που πολλαπλασιάζεται οπτικά, τόσο ζωντανά όσο και σε μαγνητοσκοπημένες εικόνες, σε μια προσπάθεια να φανταστούμε τα πρώτα χρόνια του κινηματογράφου, όταν ακόμη οι προβολές γίνονταν στην ίδια σκηνή με τους ερμηνευτές. Το τσέλο και το πιάνο του Patrick Belaga μπλέκονται με την ηλεκτρονική επανάληψη φωνητικών σε λούπα, που χειρίζεται η Asma Maroof. Ένας φωτισμός που παραπέμπει σε πορτραίτα του μπαρόκ διαχέεται σε ψηφιακά αρχιτεκτονήματα, χωρικά πλέγματα και σχηματομορφές, στοιχεία που μεταβάλλουν διαρκώς τον χρόνο και την προοπτική πάνω στη σκηνή.

Εξερευνώντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ζωντανό και το προηχογραφημένο, το “Sudden Rise” αντιστέκεται στις ιεραρχίες σε μια ομάδα και παρουσιάζει το διαρκώς μεταβαλλόμενο αυτοσχεδιαστικό σύνολο. Μια διαρκής κινητικότητα ανάμεσα στη φωνή και την εικόνα μας κάνει να αναρωτηθούμε τι παραμένει σταθερό σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται διαρκώς.

One emerging from a point of view

Από τις 5 έως τις 19 Μαΐου 2019 | Εκθεσιακός Χώρος -1 | 12:00 – 20:00

Από το 2011 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 850.000 πρόσφυγες έχουν περάσει στην Ευρώπη διαμέσου της Λέσβου. H σκηνοθέτρια Γου Τσανγκ αφηγείται την ιστορία τόσο του νησιού όσο και της μετανάστευσης με όρους μαγικού ρεαλισμού και δημιουργεί μια εγκατάσταση πέρα από τα όρια της «αλήθειας».

Στο “One Emerging from a Point of View”, σε συνανάθεση και συμπαραγωγή της Sharjah Art Foundation και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση /Fast Forward Festival, η Τσανγκ εξερευνά έναν «τρίτο» χώρο, ανάμεσα σε δύο βίντεο που προβάλλονται το ένα πάνω στο άλλο. Τα βίντεο βασίστηκαν σε ένα σενάριο που διαδραματίζεται τρία χρόνια πριν, στη βορειοανατολική ακτή της Λέσβου. Εκεί, τα μονοπάτια δύο γυναικών διασταυρώνονται – αν και οι ίδιες δεν συναντιούνται ποτέ.

Η πρώτη είναι μια νεαρή γυναίκα από το Μαρόκο (η Yassmine Flowers) που φτάνει στην Αθήνα μετά από πολύμηνο ταξίδι, κατά το οποίο πέρασε από την Τουρκία και τον καταυλισμό της Μόριας. Η δεύτερη είναι μια φωτορεπόρτερ (η Ειρήνη Βουρλούμη), η οποία έχει αναλάβει να καταγράψει την «κρίση» και συνδέεται προσωπικά με τη Σκάλα Συκαμνιάς, ένα ψαροχώρι του οποίου οι κάτοικοι ήταν οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν στη μαζική εισροή προσφύγων που έρχονταν από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Αφρική. Καθώς οι εικόνες κόβονται και ρέουν η μία πάνω στην άλλη, οι δύο ξεχωριστές αφηγήσεις διαπλέκονται σε μια συγχρονισμένη χορογραφία στην κάμερα.

Αντί να επιχειρήσει να καταγράψει την «αλήθεια», η Γου Τσανγκ δημιουργεί μια υβριδική μυθιστορία. Αντλεί στοιχεία από την Ιστορία, τη μυθολογία και την επιστημονική φαντασία και τοποθετεί τις δύο παράλληλες αφηγήσεις σε τοπία πραγματικά και φανταστικά, προκειμένου να μιλήσει για την πραγματικότητα πέρα από τις διαστάσεις όπως τις αντιλαμβανόμαστε.

Η Γου Τσανγκ παρουσιάζει, ως μέρος της βίντεο εγκατάστασης “One emerging from a point of view”, τις φωτογραφίες της φωτορεπόρτερ Ειρήνης Βουρλούμη, μιας από τους κεντρικούς χαρακτήρες της ταινίας της. Αυτή η πολύ προσωπική σειρά αποτελεί συνέχεια του φωτογραφικού έργου της Βουρλούμη πάνω στην καταγραφή της προσφυγικής κρίσης στη Λέσβο, όπου βρέθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2015, στο πλαίσιο μιας αποστολής.

Το έργο δανείζεται τον τίτλο του από το βιβλίο «Η Παναγιά η Γοργόνα» (1949) του διάσημου Λέσβιου συγγραφέα Στράτη Μυριβήλη. Η σειρά παρουσιάζεται ως κομμάτι του συνεχιζόμενου διαλόγου ανάμεσα στις δύο καλλιτέχνιδες σχετικά με τη φωτογραφική και την κινηματογραφική αναπαράσταση, και πιο συγκεκριμένα για την κοινή τους αφοσίωση στον μαγικό ρεαλισμό ως μορφή παρέμβασης στο είδος του ντοκιμαντέρ.

(Το κείμενο είναι βασισμένο στο αντίστοιχο αγγλικό που γράφτηκε για την παρουσίαση του έργου στο πλαίσιο της 14ης Μπιενάλε της Σάρτζα (ΗΑΕ) και είναι μια ευγενική παραχώρηση του ιδρύματος Sharjah Art Foundation.)

Μέσα από το έργο της, η Γου Τσανγκ διερευνά τις καταστάσεις τού να βρίσκεσαι και να κινείσαι διαρκώς σε έναν ενδιάμεσο χώρο. Αυτή η ρευστότητα στο έργο της επιτυγχάνεται μέσα από συνεργασίες ή από τη συγχώνευση διάφορων καλλιτεχνικών πεδίων, όπως είναι η περφόρμανς, η κινούμενη εικόνα, η γλυπτική και οι εγκαταστάσεις. Απηχώντας το κατεξοχήν κινηματογραφικό της υπόβαθρο, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς της καταργεί τα όρια ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, ενώ γίνεται όχημα μιας διαρκούς αμφισβήτησης της σχέσης ανάμεσα στην κοινωνικότητα και στις εικόνες της.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Wu Tsang

Πρωταγωνιστούν: Yassmine Flowers, Ειρήνη Βουρλούμη

Εμφανίζονται οι: Γιώργος Σοφιάνης, Μιχάλης Κυπαρίσσης, Κώστας Πιντέρης

Υπεύθυνος Διαχείρισης Χώρων: Μανώλης Φιλιππάκης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Antonio Cisneros

Ηχολήπτης: Σταύρος Αβραμίδης

Σκηνογράφος: Vinita Gatne

Κατασκευή Σκηνικού: Valentin Papana, Harry RigaloI, Trevor Twine, Βασίλης Βιδάλης, Αλεξάνδρα Κουμαντάκη, Δημήτρης Γκέτσης

Διεύθυνση Κίνησης: Tosh Basco

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Kyle Luu

Μοντάζ: Wu Tsang, Anthony Valdez

Μεταφραστές: Ismail Alrifaie, Abdullah Hussein, Ziad Abdullah, Παύλος Ζαφειρόπουλος, Rima Musa, Δάφνη Καρούτσου

Μετάφραση υποτίτλων στα ελληνικά: Βασίλης Δουβίτσας

Χρωματική Επεξεργασία Εικόνας: Randy Coonfield / Blueline Post

Σύνθεση Μουσικής: Asma Maroof

Μουσικά όργανα & Φωνητικά: Γιώργος Αδάμης

Συντονισμός Μεταφοράς: Kashif Hasnain

Συντονιστές στη Σάρτζα: Momen Al Ajouz, Lana El Samman

Συντονίστρια στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Δήμητρα Δερνίκου

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στη Σκάλα Συκαμνίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες: Panavision, LighthouseI Relief

Ευχαριστίες: Τριαντάφυλλος Αθανασόπουλος, Κάτια Αρφαρά, Υπατία Βουρλούμη & Γιάννης Χατζηασλάνης, Νάντια Γεραζούνη, Δήμητρα Δερνίκου, Δήμητρα Καλογιάννη, Κίκα Κυριακάκου, Πάρης Λαούμης & Θεανώ Κατακουζηνού, Στάθης Παναγούλης & Γιώργος Βαμβακίδης, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Jackie Abhulimen, Isabella Bortolozzi, Jakob Braeuer, Aisha Butt, Jennifer Kuwabara, Dirk Meylaerts, Fred Moten & Laura Harris, Hoor Al Qasimi, François Quintin, Stephanie Rosenthal, Reem Shadid, Claire Tancons, Simon Wang

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Γλώσσα: στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

https://www.onassis.org/el/whats-on/fast-forward-festival-6/one-emerging-point-view

Πληροφορίες

Fast Forward Festival 6

One emerging from a point of view

Έως 19 Μαΐου 2019 | Εκθεσιακός Χώρος -1 | 12:00 – 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Γραμμή εισιτηρίων:



2109005800 Καθημερινά, 09:00-21:00

Γραμμή εισιτηρίων φίλων της Στέγης

2130178200 – Καθημερινά 09:00 – 20:00

Εκδοτήρια εισιτηρίων στη Στέγη

Συγγρού 107

Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Κυριακή 09:00-21:00

