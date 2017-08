Το Τρίτο Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την EBU, προσφέρει στους ακροατές ξεχωριστές μουσικές στιγμές από τα κορυφαία καλοκαιρινά φεστιβάλ όλης της Ευρώπης.

Δευτέρα 21-08-2017, ώρα 18:00-19:00

Ολλανδία: Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου-Ουτρέχτη

Μεταδίδεται η συναυλία που έγινε την 1η Ιουλίου 2017 από το διεθνές φεστιβάλ μουσικής δωματίου της Ουτρέχτης, το οποίο από φέτος τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της διακεκριμένης 25χρονης Ολλανδής βιολοντσελίστας Harriet Krijgh.

Franz Schubert: Φαντασία σε φα ελάσσονα για πιάνο 4 χέρια D940 (1828)

Πιάνο: Magda Amara και Stefan Vladar

Richard Strauss: Τρία Lieder (1885-1894)

Breit uber mein haupt εργο 19 αρ.2

Allerseelen έργο 10 αρ. 8

Heimliche Aufforderung εργο 27 αρ. 1

Rafael Fingerlos: βαρύτονος – Stefan Vladar: πιάνο

Gustav Mahler: Κουαρτέτο με πιάνο σε λα ελάσσονα -ημιτελές (1876)

Πιάνο: Lauma Skride – Βιολί: Baiba Skride

Βιόλα: Lise Berthaud-Βιολοντσέλο: Harriet Krijgh

Robert Furstenthal (1920-2016): Πέντε Lieder

Der Tag des weissen Chrysanthemen – Spaetlese τεύχος 3 αρ.4

Es braust mein blut – Songs and Ballads of life and passing αρ.8

Aber ich seh’ Dich ja nicht – Spaetlese τεύχος 2 αρ. 10

Ergebung – Songs and Ballads of life and passing αρ.9

Liebeslied – Spaetlese τευχος 1 αρ.8

Rafael Fingerlos: βαρύτονος – Stefan Vladar: πιάνο

Παρουσίαση: Κάτια Καλλιτσουνάκη

Δευτέρα 21-08-2017 ώρα 21:00-23:00

Αυστρία: Φεστιβάλ Salzburg

Μεταδίδεται η συναυλία που έγινε στις 15 Αυγούστου 2017 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, υπό τη διεύθυνση του Riccardo Muti, να ερμηνεύει τα εξής έργα:

Johannes Brahms: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε σι ύφεση μείζονα έργο 83 (σολίστ: Yefim Bronfman, πιάνο).

P.I.Tchaikovsky: Συμφωνία αρ. 4 σε φα ελάσσονα, έργο 36.

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτη 22-08-2017 ώρα 14:00-15:00

Φινλανδία: Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου του Iiti

Μεταδίδεται η συναυλία που έγινε στις 15 Ιουνίου 2017 με την Ορχήστρα Εγχόρδων Sankt Mikkel, διευθυντή τον Φινλανδό μαέστρο Okko Kamu και με σολίστ τη Φινλανδή πιανίστα -και καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ- Laura Mikkola να ερμηνεύουν τα εξής έργα:

Eino Juhani Rautavaara: Adagio Celeste για ορχήστρα εγχόρδων (1997).

David Matthews: Κοντσέρτο για πιάνο και έγχορδα έργο 111 (2010).

Σολίστ: Laura Mikkola

P.I.Tchaikovsky: Σερενάτα για έγχορδα σε ντο μείζονα έργο 48 (1880).

Παρουσίαση: Κάτια Καλλιτσουνάκη

Τετάρτη 23-08-2017 ώρα 18:00-19:00

Μεταδίδεται η συναυλία που δόθηκε στο Music Centre-Ελσίνκι, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Gustavo Gimeno, να ερμηνεύει:

A. Dvořák: Συμφωνία αρ. 9 σε μι ελάσσονα «Από τον Νέο Κόσμο».

Μεταδίδεται η συναυλία που δόθηκε στο Teatro Monumental-Μαδρίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, υπό τη διεύθυνση του Carlos Kalmar, να ερμηνεύει:

Franz Liszt: «Mephisto Vals» N°1.

Πέμπτη 24-08-2017 ώρα 21:00 – 23:00

Άμστερνταμ: Φεστιβάλ Robeco SummerNights

Μεταδίδεται η συναυλία που έγινε στις 13 Ιουλίου 2017 με την Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Otto Tausk, να ερμηνεύει τα εξής έργα:

Antonín Dvorák: Κοντσέρτο για τσέλο σε σι ελάσσονα, έργο 104 (σολίστ: Andreas Brantelid, τσέλο)

P.I.Tchaikovsky: Συμφωνία αρ.5 σε μι ελάσσονα, έργο 64

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Σάββατο 26-08-2017 ώρα 09:00-10:00

Αυστρία: Σουμπερτιάδα, Schwarzenberg

Μεταδίδεται το ρεσιτάλ που έδωσε στις 25 Ιουλίου 2017 ο πιανίστας Marc-Andre Hamelin, ερμηνεύοντας τα εξής έργα:

Johannes Brahms: Τρία Intermezzi, έργο 117.

Franz Schubert: Τρία Κομμάτια για πιάνο, D. 946.

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη