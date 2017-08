Τον Αύγουστο ολοκληρώνεται η σειρά μουσικών εκδηλώσεων που εγκαινιάστηκε τον Μάιο, στο ΚΠΙΣΝ, με τίτλο Microclimata. Κάθε μήνα, ήχοι από διαφορετικούς καλλιτέχνες και ατμοσφαιρικοί φωτισμοί δημιουργούν ένα μικροκλίμα σ’ ένα απροσδόκητο σημείο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με σκοπό να ορίσουν μια ιδιαίτερη συνθήκη, το δικό τους ηχοτόπιο.

Σύλληψη, σχεδιασμός: Γιάννης Ιασωνίδης

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Tην Παρασκευή 25 Αυγούστου, ο Βασίλης Ντοκάκης ολοκληρώνει τη θερινή ενότητα Microclimata παρουσιάζοντας μια κυκλική ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση στον Λαβύρινθο του ΚΠΙΣΝ.

Με κεντρικό άξονα ένα virtual modular συνθεσάιζερ που σχεδίασε και ανέπτυξε ο ίδιος επί σειρά ετών, ο Ντοκάκης ξεδιπλώνει ένα ατέρμονα μελωδικό και «μουσικοθεραπευτικό περιβάλλον» ειδικά προσαρμοσμένο στη μορφορολογία του Λαβύρινθου.

Βασίλης Ντοκάκης



Ο Βασίλης Ντοκάκης είναι αυτοδίδακτος μουσικοσυνθέτης και παραγωγός. Ενεργό μέλος των No Clear Mind, Fleeting Sun και The Running Blue Orchestra, περιοδεύει με τον Theodore και έχει υπογράψει παραγωγές των Nalyssa Green, Melentini, Leon of Athens κ.ά.

*Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό.

Παρασκευή 25/08 | 21.00

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ