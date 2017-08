Στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Parklife στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το κοινό έχει την ευκαιρία να βιώσει τη μοναδική εμπειρία όπου η μουσική επενδύει τη φύση και η φύση εμπλουτίζει τη μουσική εμπειρία.

Ειδικότερα, το Σάββατο 26 Αυγούστου 2017, στις 20.30, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δίνει μια διαφορετική συναυλία… Αγαπημένες μελωδίες από γνωστά μιούζικαλ πλημμυρίζουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αποσπάσματα από το West Side Story, το Φάντασμα της Όπερας, το Σικάγο, το South Pacific και το Girl Crazy, από συνθέτες όπως ο Leonard Bernstein, o George Gershwin και ο Andrew Lloyd Webber, θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους, που θα μπορέσουν απολαύσουν τη συναυλία ξαπλωμένοι στο Ξέφωτο.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα και ένα κορυφαίο συμφωνικό σχήμα με πολυδιάστατη δραστηριότητα. Ειδικά για τη συναυλία στο Ξέφωτο, την Ορχήστρα θα διευθύνει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, ενώ οι νέοι και ταλαντούχοι Βάσια Ζαχαροπούλου και Σπύρος Κλείσσας θα ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια όπως το The Music of the Night και το I Could Have Danced All Night.

*Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό.

Σάββατο 26/08 | 20.30

ΞΕΦΩΤΟ