Ο κύκλος Adagio-Μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου, στις 20:30, με μια συναυλία που συνδυάζει την κλασική με την τζαζ, στην οποία το Ventus Ensemble παρουσιάζει στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος το έργο Passion for Bach and Coltrane του Τζεφ Σκοτ.

Έχει γραφτεί για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, κουαρτέτο εγχόρδων, τρίο τζαζ και αφηγητή και είναι εμπνευσμένο από την ποίηση του Άλφρεντ Μπένετ (Έι Μπι) Σπέλμαν και ειδικότερα από τη συλλογή Things I Must Have Known. Η ποίηση του επίσης Αφροαμερικανού λογοτέχνη αναφέρεται στη μουσική μεγαλοφυΐα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Τζον Κολτρέιν και Γκονσάλο Ρουμπαλκάμπα καθώς και στη θρησκεία και τη θνητότητα. Γι’ αυτό και στο Passion του Σκοτ ο ακροατής ανιχνεύει ξεκάθαρες «κλασικές» (Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ του Μπαχ) αλλά και τζαζ επιρροές (Love Supreme του Τζον Κολτρέιν) που αναδεικνύουν κρυφές συνάφειες ανάμεσα σε δύο-φαινομενικά-αντίθετα άκρα του μουσικού φάσματος.

Το έργο ερμηνεύει το κουιντέτο ξύλινων πνευστών των Όθωνα Γκόγκα (φλάουτο), Γιάννη Οικονόμου (όμποε), Σπύρο Τζέκο (κλαρινέτο), Δημήτρη Ντακοβάνο (φαγκότο) και Γιάννη Γούναρη (κόρνο), το οποίο συνδυάζεται με το τζαζ τρίο των Σάμι Αμίρι (πιάνο), Γιάννη Σταυρόπουλου (ντραμς) και Ντίνου Μάνου (μπάσο) καθώς και με το κουαρτέτο εγχόρδων των Κώστα Παναγιωτίδη (βιολί), Ηλία Λιβιεράτου (βιολί), Αγγέλας Γιαννάκη (βιόλα) και Δημήτρη Τραυλού (βιολοντσέλο). Στα αφηγηματικά μέρη, ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αργύρης Ξάφης.

Ventus Ensemble

Σημείο αναφοράς της κοινής μουσικής πορείας των μελών του συνόλου πνευστών, τα περισσότερα από τα οποία συμπράττουν με τις σημαντικότερες ελληνικές ορχήστρες, αποτελούν οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας. Το κουιντέτο Ventus σχηματίστηκε το 2005, µε σκοπό την εξερεύνηση και προώθηση του ρεπερτορίου για κουιντέτο ξύλινων πνευστών και εμπλουτίστηκε με κλασικό κουιντέτο χάλκινων πνευστών, πιάνο κρουστά και ενίοτε με ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να διευρυνθεί το ρεπερτόριο του ανσάμπλ.

Το Ventus Ensemble έχει εμφανιστεί σε αίθουσες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας και σε φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και τη Φιλαρµονική Εταιρεία «Μάντζαρος», συµµετείχε στη διοργάνωση και καλλιτεχνική διεύθυνση της 12ης και 13ης Διεθνούς Θερινής Μουσικής Ακαδηµίας που πραγματοποιείται µε µεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο στην Κέρκυρα από το 2003.

Το ευρύ ρεπερτόριο του σχήµατος αρχίζει από την αναγεννησιακή εποχή και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη δημιουργία. Περιλαµβάνει πολλές από τις σημαντικότερες συνθέσεις και ενορχηστρώσεις µουσικής δωµατίου για σύνολα πνευστών, έργα ελλήνων συνθετών της Εθνικής και Επτανησιακής Σχολής και παραγγελίες νέων έργων. Τον Μάιο του 2016 το Ventus Ensemble έκανε το δισκογραφικό του ντεµπούτο (Decca Classics), με το κουιντέτο χάλκινων του συνόλου να ερμηνεύει τη σουίτα Circular Argument του συνθέτη Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.

Αργύρης Ξάφης

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Αργύρης Ξάφης είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου. Από το 1997 συνεργάζεται με τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς οργανισμούς στην Ελλάδα (Θέατρο ΑΜΟΡΕ, Εθνικό Θέατρο, ΚΘΒΕ, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Θέατρο Θησείο κ.ά.) καθώς και στη Γερμανία με το Theatre Mahagony. Έχει παίξει σε έργα Σοφοκλή, Ευριπίδη, Σαίξπηρ, Τσέχωφ, Καλντερόν Ντε Λα Μπάρκα, Σνίτζλερ, Γκαίτε, Μπύχνερ, Δημητριάδη κ.ά. Έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες Θωμά Μοσχόπουλο, Μιχαήλ Μαρμαρινό, Άλμπρεχτ Χίρχε, Νίκο Μαστοράκη, Γιώργο Λάνθιμο κ.ά. Είναι ιδρυτικό μέλος των ΠΥΡ με την Ιώ Βουλγαράκη και τη Δέσποινα Κούρτη. Του έχουν απονεμηθεί το βραβείο «Δημήτρης Χορν», το βραβείο της Ένωσης Κριτικών και το α΄ βραβείο ανδρικού ρόλου της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Διδάσκει υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Αdagio-Moυσικές για της ημέρες του Πάσχα

Passion for Bach and Coltrane του Τζεφ Σκοτ

Μεγάλη Tρίτη 23 Απριλίου | 20:30

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Ventus Ensemble

Αργύρης Ξάφης | αφηγητής

Tιμές εισιτηρίων

7 ευρώ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ) ● 10 ευρώ ● 15 ευρώ (γενική είσοδος)

Eισιτήρια

210 72 82 333

Πληροφορίες

210 72 82 333

www.megaron.gr

